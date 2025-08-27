Πέφτει ο τουρισμός στην Ευρώπη - Κίνδυνος απώλειας 245 δισ. δολαρίων και 3 εκατ. θέσεων εργασίας

Το Παγκόσμιο Συμβούλιο Ταξιδίων και Τουρισμού (WTTC) αποκάλυψε στην τελευταία του έκθεση ότι η μείωση του τουρισμού στις πιο πολυσύχναστες πόλεις της Ευρώπης θα μπορούσε να κοστίσει μέχρι 245 δισ. δολάρια στο τουριστικό ΑΕΠ και να οδηγήσει σε απώλεια 3 εκατομμυρίων θέσεων εργασίας μέσα σε τρία χρόνια.

Η έκθεση αναλύει τις πιθανές συνέπειες της επιβολής ορίων στον τουρισμό σε 11 μεγάλους ευρωπαϊκούς προορισμούς, όπως η Βενετία, το Άμστερνταμ, η Βαρκελώνη και το Παρίσι, όπου οι διανυκτερεύσεις ανά κάτοικο υπερβαίνουν σημαντικά τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Σύμφωνα με την ανάλυση του WTTC, μόνο στην Ιταλία, η Βενετία αναμένεται να χάσει 14,1 δισ. άμεσα και 18,4 δισ. έμμεσα, με αντίστοιχες απώλειες στα φορολογικά έσοδα της περιφέρειας, αναφέρει το Forbes.

Το οικονομικό πλήγμα δεν θα περιοριζόταν μόνο στις πόλεις. Το WTTC επισημαίνει ότι οι αλυσιδωτές επιπτώσεις από τη μείωση των τουριστικών δαπανών θα ξεπερνούσαν τα όρια των πόλεων, προκαλώντας ζημίες στις εθνικές οικονομίες και στις περιφερειακές αλυσίδες εφοδιασμού.

Το πλήγμα στη Βενετία ισοδυναμεί με κονδύλια για την κατασκευή 260 νέων νοσοκομείων. Το Άμστερνταμ μπορεί να χάσει 12,4 δισ. άμεσα και 23,6 δισ. έμμεσα — με ενδεχόμενη απώλεια 364.000 θέσεων εργασίας στην Ολλανδία.

Η μείωση στους επισκέπτες από το εξωτερικό θα κοστίσει στη Βαρκελώνη και το Παρίσι 29 δισ. και 30 δισ. δολάρια στο ΑΕΠ τους αντίστοιχα, ενώ στη Γαλλία απειλούνται 284.000 θέσεις εργασίας και 16,2 δισ. δολάρια σε φορολογικά έσοδα.

Σημειώνεται πως τον Ιούνιο του 2025, ξέσπασαν εκτεταμένες διαδηλώσεις κατά του υπερτουρισμού σε ολόκληρη τη νότια Ευρώπη, ιδιαίτερα στην Ισπανία, την Ιταλία και την Πορτογαλία, αναδεικνύοντας την αυξανόμενη αγανάκτηση των κατοίκων απέναντι στις αρνητικές επιπτώσεις του τουρισμού στις πόλεις τους.

Για παράδειγμα, στο Παρίσι, το Μουσείο του Λούβρου έκλεισε προσωρινά για τέσσερις ώρες στις 16 Ιουνίου 2025, λόγω απεργίας του προσωπικού που διαμαρτυρόταν για τον υπερσυνωστισμό, τη χρόνια υποστελέχωση και τις επιδεινούμενες συνθήκες εργασίας που προκαλεί ο υπερτουρισμός.

Το Λούβρο είχε αρχικά σχεδιαστεί για να δέχεται περίπου 4 εκατομμύρια επισκέπτες ετησίως, αλλά πέρυσι το μουσείο υποδέχθηκε σχεδόν 9 εκατομμύρια επισκέπτες.