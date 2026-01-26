Πάνω από 44,5 δισ. ευρώ το διαθέσιμο εισόδημα των ελληνικών νοικοκυριών - Αύξηση 5% στις δαπάνες

Άνοδο 1,9% εμφάνισε το διαθέσιμο εισόδημα του τομέα των νοικοκυριών και των μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων που εξυπηρετούν νοικοκυριά στην Ελλάδα για το τρίτο τρίμηνο του 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε τη Δευτέρα η ΕΛΣΤΑΤ.

Το σχετικό ποσό διαμορφώθηκε στα 44,54 δισ. ευρώ έναντι 43,69 δισ. ευρώ στο τρίτο τρίμηνο του 2024.

Ακόμα, η τελική καταναλωτική δαπάνη των νοικοκυριών και των μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων που εξυπηρετούν νοικοκυριά, αυξήθηκε σε ετήσιο επίπεδο κατά 5%, ανερχόμενη στα 45,9 δισ. ευρώ.

Το ποσοστό αποταμίευσης των νοικοκυριών (η ακαθάριστη αποταμίευση προς το ακαθάριστο διαθέσιμο εισόδημα) ήταν -3,1 % κατά το 3ο τρίμηνο του 2025, σε σύγκριση με -0,1 % το 3ο τρίμηνο του 2024.