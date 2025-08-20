Οριακή αύξηση στον κύκλο εργασιών της ελληνικής βιομηχανίας για τον Ιούνιο

Οριακή άνοδο εμφάνισε ο κύκλος εργασιών στην ελληνική βιομηχανία για τον Ιούνιο του 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε την Τετάρτη η ΕΛΣΤΑΤ.

Αναλυτικά, ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία (σύνολο εγχώριας και εξωτερικής αγοράς) του μηνός Ιουνίου 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουνίου 2024, παρουσίασε αύξηση 0,1% έναντι αύξησης 4,6% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2024 με το 2023.

Ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία του μηνός Ιουνίου 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαΐου 2025, παρουσίασε αύξηση 0,2%.

Ο μέσος Γενικός Δείκτης του δωδεκαμήνου Ιουλίου 2024 – Ιουνίου 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Ιουλίου 2023 – Ιουνίου 2024, παρουσίασε μείωση 0,8%, έναντι μείωσης 1,1% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων προηγούμενων δωδεκαμήνων.

Η αύξηση του Γενικού Δείκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία κατά 0,1% τον μήνα Ιούνιο 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουνίου 2024, προήλθε:

Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων της βιομηχανίας

Αύξηση κατά 20,6% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Ορυχείων – Λατομείων. Η αύξηση αυτή προήλθε κυρίως από τις μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων: εξόρυξης άνθρακα και λιγνίτη – άντλησης αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου – υποστηρικτικών δραστηριοτήτων εξόρυξης, εξόρυξης μεταλλούχων μεταλλευμάτων.

Μείωση κατά 0,1% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Μεταποίησης. Στη μείωση αυτή συνέβαλαν κυρίως οι μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων: παραγωγής οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου, κατασκευής μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων, κατασκευής ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, επισκευής και εγκατάστασης μηχανημάτων και εξοπλισμού.





Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών:

Αύξηση κατά 4,6% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εσωτερικής Αγοράς.

Μείωση κατά 7,8% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εξωτερικής Αγοράς .

Σύγκριση Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εγχώριας Αγοράς, μηνός Ιουνίου 2025, με τον αντίστοιχο δείκτη Ιουνίου 2024

Η αύξηση του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εγχώριας Αγοράς κατά 4,6% τον μήνα Ιούνιο 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουνίου 2024, προήλθε από τις ακόλουθες μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων της βιομηχανίας: