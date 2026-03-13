ΟΠΕΚΑ: Ολοκλήρωση πρώτου κύκλου αιτήσεων Α21 – Επίδομα Παιδιού 2026

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε ο πρώτος κύκλος υποβολής αιτήσεων Α21 για το Επίδομα Παιδιού του έτους 2026, σύμφωνα με τον ΟΠΕΚΑ.

Όπως αναφέρει ο Οργανισμός, κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας υποβλήθηκαν συνολικά 437.547 αιτήσεις.

Αναλυτικά:

- 390.667 αιτήσεις εγκρίθηκαν αυτόματα από το σύστημα.

- 33.910 αιτήσεις απορρίφθηκαν αυτόματα, λόγω μη πλήρωσης των προϋποθέσεων απονομής.

- 12.970 αιτήσεις τέθηκαν προς περαιτέρω έλεγχο.

Ο συνολικός αριθμός των τέκνων που αντιστοιχούν στις εγκεκριμένες αιτήσεις ανέρχεται σε 677.056.

Ο ΟΠΕΚΑ συνεχίζει τη διαδικασία επεξεργασίας των αιτήσεων που βρίσκονται σε έλεγχο, προκειμένου να ολοκληρωθεί η αξιολόγησή τους.

Θα ακολουθήσει νεώτερη ενημέρωση για τον δεύτερο κύκλο υποβολής αιτήσεων, όπως και αναλυτικό δελτίο για την πληρωμή τους στις 31/03/2026.

Οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται για το Επίδομα Παιδιού μέσω της ιστοσελίδας του ΟΠΕΚΑ.