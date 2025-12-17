Όμιλος ΕΤΕπ: Διπλασιάζει τη χρηματοδότηση για προσιτή στέγαση – 6 δισ. ευρώ έως το 2026

Τον διπλασιασμό της χρηματοδότησής του για την προσιτή και βιώσιμη στέγαση, αυξάνοντας την στα 6 δισ. ευρώ έως το 2026, στο πλαίσιο του νέου πακέτου στέγασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ανακοίνωσε ο Όμιλος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ).

Η ανακοίνωση σηματοδοτεί την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ του Ομίλου ΕΤΕπ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την προώθηση επενδύσεων σε κατοικίες σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η αυξημένη χρηματοδότηση θα επικεντρωθεί κυρίως σε καινοτόμες λύσεις, ανακαινίσεις υφιστάμενων κατοικιών και νέες κατασκευές, με στόχο την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης.

Η πρόεδρος του Ομίλου ΕΤΕπ, Nadia Calviño, δήλωσε: «Ενισχύουμε τις επενδύσεις στη στέγαση στα 6 δισ. ευρώ το 2026, στηρίζοντας έργα καινοτομίας, ανακαίνισης και νέων κατασκευών σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση».

Το πακέτο στέγασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Το πακέτο της Επιτροπής περιλαμβάνει:

*το πρώτο Ευρωπαϊκό Σχέδιο για την Προσιτή Στέγαση,

*ειδική στρατηγική για τον κατασκευαστικό τομέα,

*καθώς και αναθεώρηση των κανόνων κρατικών ενισχύσεων, ώστε τα κράτη-μέλη να μπορούν να στηρίζουν επενδύσεις στην προσιτή κατοικία.

Ο Όμιλος ΕΤΕπ θα συνεργαστεί στενά με την Επιτροπή, με στόχο τη μετατροπή των ευρωπαϊκών δεσμεύσεων σε συγκεκριμένα έργα και επενδύσεις στην πράξη.

Μεταξύ των βασικών δράσεων που ανακοινώθηκαν περιλαμβάνονται:

* Housing TechEU - 400 εκατ. ευρώ: νέα πρωτοβουλία για τη χρηματοδότηση καινοτόμων τεχνολογιών, νέων υλικών και σύγχρονων μεθόδων κατασκευής, με στόχο τη μείωση του κόστους και την επιτάχυνση της ανέγερσης κατοικιών.

* Πανευρωπαϊκή Επενδυτική Πλατφόρμα: σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εθνικές αναπτυξιακές τράπεζες, δημιουργείται πλατφόρμα που θα συνδέει επενδυτές με έργα προσιτής και βιώσιμης στέγασης σε όλη την Ευρώπη.

* Μόχλευση ευρωπαϊκών και εθνικών πόρων: άμεση συνεργασία με κράτη-μέλη, δήμους, παρόχους στέγασης, εθνικές αναπτυξιακές τράπεζες και εμπορικές τράπεζες, για την κινητοποίηση κεφαλαίων στον τομέα της κατοικίας.

* Καινοτόμα χρηματοδοτικά εργαλεία: συνδυασμός επιχορηγήσεων της ΕΕ με δάνεια και ιδιωτικά κεφάλαια, ώστε να ενισχυθούν δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις στην προσιτή στέγαση.

* Μελέτη για τη φοιτητική στέγαση: η ΕΤΕπ, σε συνεργασία με την Επιτροπή, εξετάζει τρόπους βελτίωσης των υποδομών φοιτητικής κατοικίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Ο αντιπρόεδρος της ΕΤΕπ, Ιωάννης Τσακίρης, αρμόδιος για την πολιτική στέγασης, σε δηλώσεις του τονίζει ότι ο Σχέδιο Προσιτής Στέγασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αποτελεί σημείο καμπής για την ευρωπαϊκή στεγαστική πολιτική. Ο Όμιλος ΕΤΕπ είναι πλήρως κινητοποιημένος για να στηρίξει τα κράτη-μέλη με χρηματοδότηση, τεχνογνωσία και καινοτομία, ώστε να επιταχυνθεί η δημιουργία προσιτών και βιώσιμων κατοικιών. Με άξονες την καινοτομία, την ανακαίνιση και τις νέες κατασκευές, φιλοδοξούμε να μετατρέψουμε αυτή την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία σε εκατομμύρια νέες κατοικίες για όσους το έχουν περισσότερο ανάγκη, προσθέτει ο κ.Τσακίρης.

Σχέδιο Δράσης της ΕΤΕπ για την Προσιτή Στέγαση

Ο Όμιλος ΕΤΕπ έχει ήδη θέσει σε εφαρμογή Σχέδιο Δράσης για την Προσιτή και Βιώσιμη Στέγαση, με στόχο χρηματοδότηση άνω των 4 δισ. ευρώ το 2025και επίτευξη 6 δισ. ευρώ σε στεγαστικά δάνεια το 2026.

Το σχέδιο βασίζεται σε τρεις πυλώνες. Καινοτομία, με έμφαση σε νέες τεχνολογίες και ψηφιακές λύσεις, ανακαίνιση, για την ενεργειακή αναβάθμιση του υφιστάμενου κτιριακού αποθέματος και νέες κατασκευές, σε συνεργασία με εθνικούς και τοπικούς φορείς.

Υποστήριξη φορέων και τοπικών αρχών

Για τη διευκόλυνση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση και την τεχνική υποστήριξη, ο Όμιλος ΕΤΕπ έχει αναπτύξει τη διαδικτυακή πλατφόρμα «More homes. Better homes», η οποία συνδέει δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς με διαθέσιμα εργαλεία χρηματοδότησης και συμβουλευτικής. Η πλατφόρμα έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως πρώτο βήμα για τη δημιουργία της Πανευρωπαϊκής Επενδυτικής Πλατφόρμας.