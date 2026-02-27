Όμ. Τσάπαλος: Ως 120 ευρώ μηνιαία αύξηση για 5.500 απόστρατους

Περίπου κατά 118-120 ευρώ θα δουν αυξημένες τις συντάξεις τους 5.500 απόστρατοι των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας που λαμβάνουν ειδικές συντάξεις των παθόντων εν υπηρεσία, ανέφερε ο εκπρόσωπος Τύπου του Υπουργείου Οικονομικών Όμηρος Τσάπαλος.

«Αφορά συγκεκριμένα 5.500 περιπτώσεις συνταξιούχων οι οποίοι λαμβάνουν ειδικές συντάξεις, είναι οι λεγόμενοι παθόντες εν υπηρεσία. Είναι δηλαδή κατά βάση απόστρατοι, οι οποίοι λαμβάνουν πολεμικές συντάξεις, συντάξεις λόγω πολεμικών τραυμάτων ή νοσημάτων, συντάξεις που έχουν απονεμηθεί στις οικογένειες αξιωματικών οπλιτών που έχουν χάσει τη ζωή τους και ούτω καθεξής.

Μιλάμε επομένως για 5.500 περιπτώσεις και όχι 100.000 ή το σύνολο των αποστράτων, οι οποίες δεν είχαν επανυπολογιστεί τους τελευταίους μήνες προκειμένου να δουν αυξήσεις, όπως και δικαιούνταν και φέρνουμε μια ειδική διάταξη τώρα προκειμένου αυτό να αποκατασταθεί. Και δικαιούνται να υπολογιστούν οι συντάξεις τους, καθότι για αυτές τις συγκεκριμένες συντάξεις ισχύει μέχρι και σήμερα η σύνδεσή τους με τις αυξήσεις που δίνονται στους εν ενεργεία απόστρατους, ό,τι αυξήσεις δηλαδή υπάρχουν στους εν ενεργεία απόστρατους, δικαιούνται οι άνθρωποι αυτοί να λαμβάνουν ένα αντίστοιχο ποσό.

Έγιναν αυξήσεις θυμίζω από τον Οκτώβριο και μετά, με το νέο μισθολόγιο βαθμολόγιο, δεν είχε προσαρμοστεί η σύνταξη αυτών των ανθρώπων στα νέα δεδομένα και γι’ αυτό το λόγο θα δουν με την ψήφιση αυτού του νόμου περίπου 118-120 ευρώ κατά μέσο όρο αύξηση το μήνα. Και θα τα πάρουν αναδρομικά από τον Οκτώβριο. Θα πάρουν και το τελευταίο τρίμηνο του ’25 ουσιαστικά σε αναδρομικά αυτοί οι 5.500 συμπολίτες μας» είπε χαρακτηριστικά στο ERT News Radio 105,8.

«Το νομοσχέδιο για την καταπολέμηση του τζόγου αφορά όλη την κοινωνία»

Αναφορικά με τις κυβερνητικές αποφάσεις για τον παράνομο τζόγο, ο κ. Τσάπαλος σημείωσε αρχικά ότι πρόκειται πρωτίστως για ένα κοινωνικό ζήτημα που αφορά όλη την οικογένεια και όλη την κοινωνία, άμεσα ή έμμεσα.

«Μια οικογένεια συνταράσσεται από έναν τέτοιο εθισμό, ένα σοβαρότατο εθισμό με πολλές προεκτάσεις. Αρκεί να σας πω ότι περίπου με βάση έρευνα της Επιτροπής Παιγνίων πριν από λίγο διάστημα το 10% του ελληνικού πληθυσμού συστηματικά παίζει παράνομο τζόγο. Καταλαβαίνετε επομένως ότι ένας στους δέκα Έλληνες με τον ένα ή τον άλλο τρόπο ξέρει τι σημαίνει παράνομος τζόγος, το κάνει συστηματικά κάθε χρόνο, υπάρχουν περίπου 1,6 δισεκατομμύρια ευρώ τα οποία διακινούνται μέσα από αυτή τη δραστηριότητα.

Επομένως, μιλάμε για μία παράλληλη μαύρη δραστηριότητα, η οποία με κάποιον τρόπο θα έπρεπε να δαμαστεί, προσέξτε, όχι με φορολογικούς όρους, δεν κάνουμε αυτό το οποίο πρόκειται να κάνουμε για να μαζέψουμε φόρους μέσω περιορισμού του μαύρου τζόγου. Δεν είναι φοροεισπρακτικό ή φοροθηρικό το συγκεκριμένο πλαίσιο που προτείνουμε, είναι πρωτίστως κοινωνικό. Είναι πρωτίστως θέμα του πώς να προστατέψουμε τον πολίτη απέναντι σε τέτοιου είδους πρακτικές που τον εθίζουν και μπορεί να τον φτάσουν μέχρι και την καταστροφή. Και εδώ λοιπόν έχουμε ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο, το οποίο παρουσιάστηκε χθες από τον κύριο Πιερρακάκη, τον Υπουργό Οικονομικών στο Υπουργικό Συμβούλιο, όπου κάνουμε τρία πράγματα βασικά.

Το πρώτο είναι, ενισχύουμε την Επιτροπή Παιγνίων, η οποία είναι η αρμόδια αρχή προκειμένου να βάλει τάξη και βάζει τάξη σε μεγάλο βαθμό στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της σε αυτό το πολύ κρίσιμο ζήτημα. Ενισχύεται η Επιτροπή Παιγνίων με επιπλέον προσωπικό, της δίνονται περισσότερες αρμοδιότητες, ακόμα και ανακριτικές αρμοδιότητες που δεν είχε και δυνατότητες άμεσου μπλοκαρίσματος παράνομων ιστοσελίδων που οι ειδικοί που υπάρχουν στην Επιτροπή Παιγνίων καταφέρνουν και εντοπίζουν σε καθημερινή βάση. Μιλάμε για χιλιάδες τέτοιες ιστοσελίδες που λειτουργούν σήμερα στο ελληνικό διαδίκτυο, παράνομες οι περισσότερες.

Το δεύτερο που κάνουμε είναι να εκσυγχρονίσουμε τη λειτουργία της λεγόμενης black list της Επιτροπής Παιγνίων. Εκεί μπαίνουν ουσιαστικά όλες αυτές οι μη αδειοδοτημένες ιστοσελίδες τυχερών παιγνίων και θα δίνεται η δυνατότητα άμεσου μπλοκαρίσματος αυτών των ιστοσελίδων, να μην περνάει σχεδόν καθόλου χρόνος, σε ακαριαίο χρόνο, προκειμένου ακριβώς να μειώσουμε και τις επιπτώσεις του παιχνιδιού. Επίσης, δίνεται η δυνατότητα για άμεση σφράγιση καταστημάτων που γίνονται παράνομα παίγνια. Μέχρι σήμερα αυτό δεν ήταν αυτονόητο. Μπορούσαν να περάσουν εβδομάδες ή και μήνες για να γίνει κάτι τέτοιο. Τώρα με διοικητική πράξη μπορούν άμεσα να σφραγιστούν καταστήματα και ο ίδιος ο Δήμος να αφαιρέσει και οριστικά και την σχετική άδεια λειτουργίας από το συγκεκριμένο μαγαζί, τη λέσχη» συμπλήρωσε ο κ. Τσάπαλος.

Όσον αφορά στο κομμάτι των ποινών και των προστίμων, ήδη υπήρχε ένα πολύ αυστηρό πλαίσιο, επισήμανε, σημειώνοντας, ωστόσο, ότι στην πράξη προσέφευγαν στα αρμόδια δικαστήρια και αυτή η εξοντωτική ποινή των 700.000-800.000 ευρώ έπεφτε στο τέλος σε λίγες χιλιάδες ευρώ, ακριβώς γιατί ο δικαστής λαμβάνει υπ’ όψιν και την πραγματική κατάσταση του πολίτη και αν μπορεί να αντεπεξέλθει.

«Τώρα λοιπόν, θεσπίζουμε ένα νέο πλαίσιο, το εξορθολογίζουμε και ουσιαστικά δημιουργούμε μια κλιμάκωση από 5 έως 200.000 ευρώ, αναλόγως της σοβαρότητας του αδικήματος, της έκτασης και της διάρκειας και δίνουμε και τη δυνατότητα σε μια επιχείρηση να ακουστεί και να μπορέσει να αιτιολογήσει για ποιο λόγο έκανε αυτές τις δραστηριότητες. Και υπάρχουν και ειδικότερες μέριμνες για την προστασία των ανηλίκων με αύξηση των προστίμων σε περίπτωση που εμπλέκονται ανήλικοι ως θύματα σε τέτοιες δραστηριότητες, ακριβώς για να δώσουμε περισσότερη έμφαση σε αυτή την ευαίσθητη κοινωνική και ηλικιακή ομάδα, η οποία χρειάζεται και περισσότερο προστασία.

Επίσης, για πρώτη φορά σε επίπεδο προστίμων θεσπίζονται και πρόστιμα για όσους διαφημίζουν τέτοιου είδους παράνομες πρακτικές, τον παράνομο τζόγο, influencers, διαφημιστές, νομικά φυσικά πρόσωπα τα οποία με τον ένα ή τον άλλο τρόπο προβάλλουν παράνομο τζόγο, ιστοσελίδες που δεν λειτουργούν νόμιμα και με κάποιο τρόπο προσπαθούν να πουλήσουν υπηρεσίες παράνομα στους πολίτες, έχουν και αυτοί ευθύνη πλέον. Υπάρχουν ιστοσελίδες που ζουν μόνο από αυτό, προβάλλουν μόνο παράνομες ιστοσελίδες τζόγου» είπε καταλήγοντας.