Ολοκληρώνεται αύριο η υποβολή αιτήσεων εργαζομένων στο νέο πρόγραμμα κατάρτισης της ΔΥΠΑ

Ολοκληρώνεται αύριο Τετάρτη 11 Μαρτίου 2026, στις 12:00, η υποβολή αιτήσεων για τους ενδιαφερόμενους στο νέο πρόγραμμα κατάρτισης της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ): «Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης, με έμφαση σε δεξιότητες ψηφιακές, πράσινες και οικονομικού εγγραμματισμού, για εργαζόμενους ωφελούμενους» (Κωδικός ΟΠΣ ΤΑΑ 5227573) της Δράσης 16913, κατόπιν του ιδιαίτερα μεγάλου ενδιαφέροντος.

Η έκδοση του Μητρώου Ωφελούμενων-Εργαζομένων, εγκεκριμένων και αποκλειομένων, θα πραγματοποιηθεί με νεότερη ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της ΔΥΠΑ.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, τα προγράμματα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης υλοποιούνται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», με χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του προγράμματος NextGenerationEU.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να επισκεφτούν τις διευθύνσεις:

https://www.dypa.gov.gr/proghrammata-katartisis-ghia-to-tamio-anakampsis

https://www.voucher.gov.gr/