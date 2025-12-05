Οι καλές τιμές στα ψάρια έφεραν και άλλον επενδυτή για την Avramar

Oι καλές τιμές για τα ψάρια των ιχθυοκαλλιεργειών στη διάρκεια του 2025 έχουν προκαλέσει έναν ευχάριστο πονοκέφαλο στις πιστώτριες τράπεζες της Αvramar που μετά την Αqua Bridge από τα εμιράτα είδαν να παρουσιάζεται άλλος ένας ενδιαφερόμενος για τα ελληνικά assets του ομίλου, η καναδική Cooke.

Oι τιμές για την τσιπούρα και το λαβράκι κυμαίνονται πλέον μεταξύ 6,20 -6,50 ευρώ το κιλό. Και τα προηγούμενα χρόνια σε κάποιες μικρές περιόδους είχαν επιτευχθεί τέτοιες τιμές αλλά δεν είχαν τη διάρκεια που παρατηρείται τους τελευταίους τουλάχιστον 16 μήνες.

Με τα κόστη παραγωγής να βρίσκονται λίγο πάνω από τα 5 ευρώ είναι φανερό πως οι ελληνικές επιχειρήσεις «βγάζουν» μετά από καιρό λεφτά. Η ποιότητα των ελληνικών ψαριών και η προτίμηση των καταναλωτών στη μεσογειακή διατροφή είναι οι παράγοντες που συνέβαλαν στη νέα αυτή ευχάριστη κατάσταση για τον κλάδο, ο οποίος διαχρονικά βγάζει τα μάτια μόνος του, αφού πολλές επιχειρήσεις στο παρελθόν πωλούσαν κάτω του κόστους για να ξεπεράσουν τα προβλήματα ρευστότητας που αντιμετώπιζαν.

Η συμφωνία με την Αqua Bridge και η «σφήνα» της Cooke

Μέσα από διαγωνιστική διαδικασία που διενήργησαν οι τέσσερις συστημικές πιστώτριες τράπεζες της Αvramar, της μεγαλύτερης μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας στην Ελλάδα, προτιμητέος επενδυτής αναδείχθηκε η Aqua Bridge. Η συμφωνία προβλέπει κούρεμα κατά 70% των δανειακών υποχρεώσεων της Αvramar που ανέρχονται σε 340 εκατ. ευρώ και τα υπόλοιπα σε επτά ετήσιες δόσεις.

Με την επικύρωση της συμφωνίας, η Aqua Bridge θα καταβάλει άμεσα 20 εκατ. ευρώ, ποσό που αφορά το δάνειο-γέφυρα του 2023 και μέσα στα επόμενα τρία χρόνια η Aqua θα εισφέρει 40 εκατ. ευρώ, με στόχο επενδύσεις στα πάγια της Avramar - από μονάδες εκτροφής έως συσκευαστήρια.

H συμφωνία εξυγίανσης όμως δεν έχει κατατεθεί ακόμη στο πρωτοδικείο ώστε να ακολουθήσει η μεταβίβαση της Αvramar στους Άραβες. Μια διαδικασία που ήταν να γίνει τον Οκτώβριο αλλά μετατέθηκε για το Νοέμβριο χωρίς όμως να τελεσφορήσει.

Αιτία φαίνεται να είναι η διεκδίκηση της Αvramar από την Gooke, η οποία δεν συμμετείχε στη διαγωνιστική διαδικασία, αλλά εμφανίστηκε πρόσφατα και κατέθεσε προσφορά για την Avramar.

Σύμφωνα με πληροφορίες η Cooke Aquaculture προσφέρει τίμημα 130 εκατ. ευρώ για την εξαγορά των δανείων ύψους 340 εκατ. ευρώ και θα βάλει άλλα 60 εκατ ευρώ επενδύσεις για την ανάταξη της Avramar.

Oι τράπεζες δεν απορρίπτουν την πρόταση της Cooke αλλά δεσμεύονται από τη συμφωνία που έχουν υπογράψει με την Αqua Bridge. Και να προτιμήσουν την προσφορά της Cooke θα είναι δύσκολο να «σπάσουν» τη συμφωνία με τους Άραβες με δική τους πρωτοβουλία, καθώς θα υπάρχουν ρήτρες.

Ίσως, μια βελτιωμένη προσφορά από την Aqua έλυνε τα χέρια τους αλλά αυτό φαντάζει απίθανο. Εξυπακούεται ότι οι τράπεζες θα χάσουν λεφτά όπως και να έχει αλλά το ζητούμενο είναι να πετύχουν τη μεγαλύτερη δυνατή ανάκτηση των δανείων που έχουν χορηγήσει. Το θετικό είναι ότι ο όμιλος της Avramar που από τις αρχές του 2023 αντιμετωπίζει σημαντικά προβλήματα ρευστότητας κάποια στιγμή θα περάσει σε κάποιον από τους δύο επενδυτές με στόχο να επανέλθει δυναμικά στο προσκήνιο.

Πώς ο leader του κλάδου έφτασε να χρωστά 340 εκατ. ευρώ στις τράπεζες

Η δυσχερής χρηματοοικονομική θέση της Avramar-340 εκατ. δάνεια και σύνολο υποχρεώσεων 580 εκατ. ευρώ- προήλθε από την εμπορική πολιτική που ακολούθησε η διοίκηση μετά τον Covid για να καλύψει το χαμένο έδαφος.

H πρωτοβουλία αυτή αποδείχθηκε λάθος, με το management να απευθύνεται στις τράπεζες για νέα χρηματoδότηση, καθώς μετά βίας ο όμιλος εξυπηρετούσε τα δάνειά του και είχε ελάχιστα κεφάλαια κίνησης. Οι τράπεζες απέκτησαν τις ενεχυριασμένες μετοχές από τους μετόχους της Avramar και διενήργησαν διεθνή διαγωνισμό για την πώλησή της, όπου πλειοδότης ανακηρύχτηκε η Αqua Bridge.

Για να μειωθεί το κόστος, η διοίκηση έχει προχωρήσει σε διακοπή των δραστηριοτήτων σε ορισμένες μονάδες στην Ελλάδα. Εδώ θα πρέπει να διευκρινιστεί πως πωλούνται μόνο οι εν Ελλάδι δραστηριότητες της Avramar και όχι «πακέτο» με την ισπανική θυγατρική και για αυτές αποκλειστικά υποβλήθηκε η σχετική προσφορά.



Ειδικοί του κλάδου υποστηρίζουν ότι ο νέος ιδιοκτήτης -αν τελεσφορήσει η διαδικασία- ενδεχομένως να πουλήσει κάποιες άδειες της Avramar και να παράγει λιγότερο ώστε να μειώσει το ρίσκο της επένδυσης.

To 2025 πάντως η εταιρεία λόγω και των καλών τιμών στα ψάρια θα εμφανίσει θετικά ebitda, γεγονός που θα συμβάλει στην ταχύτερη εφαρμογή του πλάνου εξυγίανσης από τον νέο ιδιοκτήτη. Η εταιρεία το 2023 αντιπροσώπευε περίπου το 50% της εγχώριας παραγωγής προϊόντων ιχθυοκαλλιέργειας αφού η Avramar είναι το σχήμα που έχει ενσωματώσει Σελόντα, Νηρέα, Περσέα και Ανδρομέδα.

Η υπόθεση της Avramar έχει καταστήσει τον κλάδο «κόκκινο πανί» για τις τράπεζες αλλά η θετική κατάληξή της θα αποτρέψει ενδεχόμενες δυσλειτουργίες στη χρηματοδότηση των υπολοίπων επιχειρήσεων στον χώρο των ιχθυοκαλλιεργειών.