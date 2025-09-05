Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιχειρούν να σφραγίσουν τους τρόπους με τους οποίους το ρωσικό φυσικό αέριο θα μπορούσε να συνεχίσει να ρέει στην Ευρώπη μετά την έναρξη ισχύος της σταδιακής κατάργησής του, σύμφωνα με προσχέδιο της τελευταίας διαπραγματευτικής τους πρότασης για τους κανόνες, που περιήλθε σε γνώση του Reuters.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε προτείνει τον Ιούνιο νομοθεσία για τη σταδιακή κατάργηση των εισαγωγών ρωσικού πετρελαίου και φυσικού αερίου από την ΕΕ έως την 1η Ιανουαρίου 2028, στο πλαίσιο της προσπάθειας των Βρυξελλών να διακόψουν τις δεκαετίες ενεργειακής εξάρτησης από τη Ρωσία, μετά την εισβολή της στην Ουκρανία το 2022.

Οι χώρες της ΕΕ διαπραγματεύονται τα σχέδια και εξετάζουν προτάσεις που θα δυσκολέψουν τις εταιρείες να επαναχαρακτηρίσουν το ρωσικό φυσικό αέριο ως «διαμετακομισμένο» μέσω της Ρωσίας, αφού παράγεται σε άλλη χώρα.

«Οι τελωνειακές αρχές θα πρέπει να αρνηθούν την εισαγωγή φερόμενων όγκων διαμετακόμισης, εκτός εάν προσκομιστούν αδιάσειστα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι το αέριο έχει διαμετακομιστεί μέσω της Ρωσικής Ομοσπονδίας και ότι προέρχεται από χώρα διαφορετική από τη Ρωσική Ομοσπονδία», αναφέρει το προσχέδιο, με ημερομηνία 4 Σεπτεμβρίου.

Συγκεκριμένα, το φυσικό αέριο που εισάγεται μέσω του αγωγού TurkStream - ο οποίος συνδέει τη Ρωσία με την Τουρκία και φτάνει στη Βουλγαρία, μέλος της ΕΕ - θα πρέπει να θεωρείται ρωσικό και όχι απλώς «διερχόμενο» μέσω της Ρωσίας, αναφέρεται στο προσχέδιο.

«Η Ρωσική Ομοσπονδία είναι σημαντικός εξαγωγέας φυσικού αερίου και δεν έχει διαδραματίσει αξιοσημείωτο ρόλο ως χώρα διαμετακόμισης στο παρελθόν», προστίθεται.

Η πρόταση αντανακλά την ανησυχία ότι οι εταιρείες θα μπορούσαν να αλλάξουν την ετικέτα των εισαγωγών ρωσικού φυσικού αερίου για να αποφύγουν την απαγόρευση της ΕΕ, ενώ η απόδειξη της προέλευσής του, που μπορεί να αναμειχθεί κατά τη μεταφορά, είναι εξαιρετικά δύσκολη.

Ένας εκπρόσωπος της Δανίας, η οποία ασκεί την εναλλασσόμενη προεδρία της ΕΕ και συνέταξε το έγγραφο, αρνήθηκε να σχολιάσει.

Οι χώρες της ΕΕ σκοπεύουν να εγκρίνουν τις προτάσεις τον επόμενο μήνα. Η απαγόρευση του ρωσικού φυσικού αερίου απαιτεί την έγκριση ενισχυμένης πλειοψηφίας, γεγονός που σημαίνει ότι η Ουγγαρία και η Σλοβακία, οι οποίες αντιτάσσονται στο μέτρο, δεν μπορούν να το εμποδίσουν.

Σύμφωνα με τις προτάσεις, η ΕΕ θα καταργήσει σταδιακά τις εισαγωγές ρωσικού φυσικού αερίου: βάσει νέων συμβάσεων από τον Ιανουάριο του 2026, βάσει υφιστάμενων βραχυπρόθεσμων συμβάσεων από τις 17 Ιουνίου 2026 και βάσει μακροπρόθεσμων συμβάσεων τον Ιανουάριο του 2028.