Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ σχεδιάζει να παρουσιάσει τη Δευτέρα το πολυαναμενόμενο πακέτο στήριξης για τους αγρότες, σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, προσφέροντας βοήθεια 12 δισ. δολαρίων προς μια βασική εκλογική βάση που έχει πληγεί σοβαρά από τις χαμηλές τιμές καλλιεργειών και τον αντίκτυπο των δασμολογικών πολιτικών του προέδρου.

Η βοήθεια θα περιλαμβάνει έως και 11 δισ. δολάρια σε εφάπαξ πληρωμές σε παραγωγούς καλλιεργειών μέσω του προγράμματος Farmer Bridge Assistance του υπουργείου Γεωργίας, ενώ τα υπόλοιπα προορίζονται για καλλιέργειες που δεν καλύπτονται από το FBA.

Ο Ντόναλντ Τραμπ σκοπεύει να ανακοινώσει το πακέτο γύρω στις 2 μ.μ. στην Ουάσινγκτον, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης με παραγωγούς καλαμποκιού, βαμβακιού, σόργου, σόγιας, ρυζιού, βοοειδών, σιταριού και πατάτας.

Η κίνηση θυμίζει τη στήριξη που προσέφερε ο Τραμπ κατά την πρώτη του θητεία, όταν οι ΗΠΑ και η Κίνα βρίσκονταν σε εμπορικό πόλεμο, και έρχεται την ώρα που αυξάνεται η πίεση από νομοθέτες του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος για την αντιμετώπιση του οικονομικού πλήγματος στους αγρότες ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του 2025.

Οι αγροτικές κοινότητες, που ψήφισαν συντριπτικά υπέρ του Τραμπ στις εκλογές του 2024, έχουν δει τις εξαγωγές να μειώνονται, ιδιαίτερα στη σόγια, λόγω του παγώματος κινεζικών αγορών.

Έκτοτε, οι αγορές σόγιας έχουν αυξηθεί σταδιακά, μετά από συμφωνία στα τέλη Οκτωβρίου μεταξύ Τραμπ και του Κινέζου προέδρου, Σι Τζινπίνγκ. Η Κίνα πραγματοποίησε τον περασμένο μήνα τη μεγαλύτερη ημερήσια αγορά αμερικανικής σόγιας των τελευταίων δύο ετών.

Ωστόσο, οι ποσότητες εξακολουθούν να υπολείπονται των προσδοκιών των Αμερικανών αγροτών και είναι πολύ κάτω από τα 12 εκατ. τόνους που οι ΗΠΑ είχαν δηλώσει ότι η Κίνα θα αγοράσει έως το τέλος Φεβρουαρίου.

Ο εκπρόσωπος Εμπορίου των ΗΠΑ, Τζέιμσον Γκριρ, δήλωσε ότι η Κίνα συμμορφώνεται με τους όρους της εμπορικής συμφωνίας, προσθέτοντας ότι το Πεκίνο έχει ολοκληρώσει «περίπου το ένα τρίτο» των δεσμεύσεων αγοράς σόγιας για τη φετινή καλλιεργητική σεζόν.

Τα κονδύλια για το νέο πρόγραμμα έχουν εγκριθεί βάσει του Commodity Credit Corporation Charter Act και θα διαχειριστούν από την Farm Service Agency.

Κατά την πρώτη θητεία του, ο Τραμπ είχε διαθέσει 28 δισ. δολάρια για τις απώλειες από την εμπορική διαμάχη με την Κίνα, η οποία οδήγησε την Κίνα να ενισχύσει την εξάρτησή της από τη Βραζιλία.

Παρά την πρόσφατη άνοδο στις τιμές σόγιας, οι τιμές καλλιεργειών παραμένουν χαμηλές και το κόστος παραγωγής αυξάνεται.

Τον Μάρτιο, το USDA ανακοίνωσε νέο πακέτο έως 10 δισ. δολαρίων μέσω του Emergency Commodity Assistance Program, από το οποίο έχουν ήδη διανεμηθεί πάνω από 9 δισ. σε παραγωγούς καλαμποκιού και σόγιας.

Ο Τραμπ έχει επίσης κατηγορήσει τον Τζο Μπάιντεν ότι δεν ενίσχυσε την εφαρμογή της συμφωνίας Φάσης Ένα με την Κίνα, που είχε διαπραγματευτεί ο ίδιος.