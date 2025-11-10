Ο «χάρτης» των πληρωμών έως την Παρασκευή από ΔΥΠΑ και e-ΕΦΚΑ
10/11/2025 • 09:40
Από σήμερα Δευτέρα 10 έως και την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου του 2025, η ΔΥΠΑ και ο e-ΕΦΚΑ θα προχωρήσουν στις προγραμματισμένες πληρωμές τους. Σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, συνολικά θα καταβληθούν 64,47 εκατομμύρια ευρώ σε 64.850 δικαιούχους.

Οι προγραμματισμένες πληρωμές από e-ΕΦΚΑ

  • Στις 14 Νοεμβρίου, θα καταβληθούν 165.000 ευρώ σε 150 δικαιούχους παροχών του ΟΑΕΕ και
  • από τις 10 έως τις 14 Νοεμβρίου, θα καταβληθούν 15.000.000 ευρώ σε 900 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Οι πληρωμές από ΔΥΠΑ

  • 20.000.000 ευρώ σε 32.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα,
  • 7.000.000 ευρώ σε 9.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας,
  • 20.000.000 ευρώ σε 19.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης και
  • 2.300.000 ευρώ σε 3.800 φορείς για την πληρωμή εισφορών στο πλαίσιο υλοποίησης προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.
