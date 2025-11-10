Ο «χάρτης» των πληρωμών έως την Παρασκευή από ΔΥΠΑ και e-ΕΦΚΑ

Από σήμερα Δευτέρα 10 έως και την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου του 2025, η ΔΥΠΑ και ο e-ΕΦΚΑ θα προχωρήσουν στις προγραμματισμένες πληρωμές τους. Σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, συνολικά θα καταβληθούν 64,47 εκατομμύρια ευρώ σε 64.850 δικαιούχους.

Οι προγραμματισμένες πληρωμές από e-ΕΦΚΑ

Στις 14 Νοεμβρίου, θα καταβληθούν 165.000 ευρώ σε 150 δικαιούχους παροχών του ΟΑΕΕ και

από τις 10 έως τις 14 Νοεμβρίου, θα καταβληθούν 15.000.000 ευρώ σε 900 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Οι πληρωμές από ΔΥΠΑ