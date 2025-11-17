Ο «χάρτης» των πληρωμών e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ έως τις 21 Νοεμβρίου

Το χρηματικό ποσό των 68.303.000 ευρώ θα κατατεθεί στους τραπεζικούς λογαριασμούς 77.451 δικαιούχων, από σήμερα Δευτέρα έως και την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e- ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Ειδικότερα όπως αναφέρει το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του:

Από τον e-ΕΦΚΑ:

Στις 20 Νοεμβρίου θα καταβληθούν 13.220.000 ευρώ σε 26.600 δικαιούχους για παροχές σε χρήμα (επιδόματα μητρότητας, έξοδα κηδείας, ασθένειας και ατυχημάτων).

Από τις 17 Νοεμβρίου έως τις 21 Νοεμβρίου θα καταβληθούν 17.000.000 ευρώ σε 850 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.

Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές: