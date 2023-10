Ντάνιελ Κραλ (Oxford Economics): Εύσημα στην Ελλάδα για τη μείωση του χρέους

Εύσημα στην ελληνική οικονομία για τη μείωση του χρέους αποδίδει ο οικονομολόγος της Oxford Economics, Ντάνιελ Κραλ.

Όπως τονίζει σε ανάλυσή του, η σωρευτική πτώση στο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ στην Ελλάδα από το τέλος του 2019 μέχρι σήμερα ήταν η μεγαλύτερη από οποιαδήποτε χώρα στην Eυρωζώνη, και μάλιστα, σε αντίθεση, η μεγαλύτερη σωρευτική αύξηση παρατηρήθηκε στη Γαλλία και στην Ισπανία.

Και όλα αυτά, παρά τα τεράστια προγράμματα στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων στη χώρα μας.

Ο ίδιος αναλυτής εξάλλου έχει δείξει ότι η πτώση στο χρέος ως προς ΑΕΠ δεν προήλθε κυρίως από τον πληθωρισμό, αλλά από τη σωρευτική υψηλότερη ανάπτυξη.

