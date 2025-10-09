Ν. Ταχιάος: Tι εξετάζει το υπουργείο Υποδομών για την επέκταση του οδικού άξονα Πάτρα - Πύργος

Το Υπουργείο Υποδομών σε συνεργασία με την «Ολυμπία Οδός Α.Ε.» μελετά τρία εναλλακτικά σενάρια προκειμένου να χρηματοδοτηθεί η επέκταση του οδικού άξονα Πάτρα - Πύργος προς την Τσακώνα, με τη μέθοδο της παραχώρησης, ανέφερε ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών κ. Νίκος Ταχιάος, μιλώντας στο Olympia Forum VI, διαβεβαιώνοντας ότι το έργο βρίσκεται «στον πολύ κοντινό ορίζοντα».

To κόστος για την υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου, όπως επεσήμανε ο κ. Ταχιάος κυμαίνεται από 700 εκατ. ευρώ. Για τα έργα σχετικά με το αρδευτικό δίκτυο, την ύδρευση και την ανάπτυξη της περιοχής της Δυτικής Ελλάδας που βρίσκονται σε εξέλιξη, ο κ Ταχιάος διαβεβαίωσε ότι θα ολοκληρωθούν στην ώρα τους.

Με τα 65 χλμ από τα 75 χλμ της Εθνικής Οδού Πατρών-Πύργου να έχουν ολοκληρωθεί, τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι έχουν μειωθεί τα ατυχήματα, περιέγραψε ο κ. Παναγιώτης Παπανικόλας, Πρόεδρος και CEO της Ολυμπίας Οδού. Προανήγγειλε ότι το κομμάτι της Εθνικής Οδού στον Άγιο Ανδρέα θα παραδοθεί στις 30 Νοεμβρίου, ενώ αναμένονται οι συνδέσεις στην Κυλλήνη και τον Άραξο. «Τα τελευταία χρόνια έχουν δοθεί 7 δις για τους αυτοκινητόδρομους», ανέφερε ο κ. Παπανικόλας.

Για τους τρεις πυλώνες: νερό-πρόσβαση-αξία- που έχει θέσει ως προτεραιότητα το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, έκανε λόγο ο κ. Σπύρος Πρωτοψάλτης, Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ειδικότερα μίλησε για τα αρδευτικά έργα, την αναβάθμιση των παλιών δικτύων, καθώς και την υπογειοποίηση άλλων. Αναφέρθηκε στην αγροτική οδοποιία, στη χρηματοδότηση σχεδίων βελτίωσης της γεωργίας, τις εναλλακτικές πηγές ενέργειας, την τηλεμετρία και την ενίσχυση της μεταποίησης.

Έχει ξεκινήσει η δημοπράτηση για έργα 50 εκατ. ευρώ σχετικά με αντιπλημμυρικά έργα, εθνικού οδικού δικτύου 1.200 χλμ και επαρχιακού δικτύου 4.100 χλμ, επεσήμανε ο κ. Βασίλης Γιαννόπουλος, Αντιπεριφερειάρχης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Επίσης, τόνισε, ότι νέα έργα δρομολογούνται, όπως η συντήρηση αρδευτικών δικτύων, ιδιαίτερα στους αγροτικούς νομούς της Περιφέρειας, Αιτωλοακαρνανίας και Ηλείας.

Σχετικά με το έργο της ΔΕΠΑΝ (Δίκτυο Ελληνικών Πόλεων για την Ανάπτυξη) μίλησε ο κ. Ξενοφών Μανιατογιάννης, Εντεταλμένος Σύμβουλος ΔΕΠΑΝ και Πρώην Δήμαρχος Βριλησσίων. Επιπλέον αναφέρθηκε στα έργα μέσω ΣΟΧΕ (Στρατηγική Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης), όπως ενεργειακή αναβάθμιση κτιριακών υποδομών και νοσοκομείων, όπως της Αμαλιάδας, αγροτικές οδοποιίες στην Πύργο και την Ερύμανθο κ.α.