Ν. Παπαθανάσης: Στο ΕΣΠΑ η ενεργειακή αναβάθμιση του Πνευματικού Κέντρου και του παλαιού Δημαρχείου Ιωαννίνων

Στο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή 2021-2027» εντάσσεται η δεύτερη φάση της ενεργειακής και λειτουργικής αναβάθμισης των κτιρίων του Πνευματικού Κέντρου και του παλαιού Δημαρχείου Δήμου Ιωαννιτών, με απόφαση του αναπληρωτή αυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκου Παπαθανάση.

Η πράξη, συνολικής δημόσιας δαπάνης 3.500.120 ευρώ, αποτελείται από ένα σύνολο παρεμβάσεων που εξασφαλίζουν ότι τα κτίρια θα λειτουργήσουν με σύγχρονες και περιβαλλοντικά φιλικές υποδομές. Ενδεικτικά, μετά την ολοκλήρωση του έργου, εξασφαλίζεται η πρόσβαση σε ΑμεΑ σε όλους τους χώρους των κτιρίων.

Ειδικότερα, μετά το πέρας των εργασιών, το κτίριο του Πνευματικού Κέντρου μετατρέπεται σε Κέντρο Πολιτισμού και Μουσικής και θα φιλοξενεί το Δημοτικό Ωδείο, την Συμφωνική Ορχήστρα, έναν Σύγχρονο Εκθεσιακό Χώρο και έναν πολυχρηστικό Χώρο Εκδηλώσεων.

Παράλληλα, οι παρεμβάσεις στο παλαιό Δημαρχείο έχουν ως στόχο την μετατροπή του σε σύγχρονο κτίριο διοίκησης, μέσω του συνόλου των εργασιών (οικοδομικών και ηλεκτρομηχανολογικών) που θα εξασφαλίσουν την υποστήριξη της νέας χρήσης. Τα κτίρια θα αναβαθμιστούν ενεργειακά, σε ενεργειακή κλάση Β (παλαιό Δημαρχείο νυν Δημοτικό Ωδείο) και Β+ (Πνευματικό Κέντρο).

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, με Φορέα υλοποίησης και λειτουργίας τον Δήμο Ιωαννιτών, μέσω της αντίστοιχης Διεύθυνσης Πολιτιστικών Θεσμών, Εκδηλώσεων και Πολιτισμού.