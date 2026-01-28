Ν. Παπαθανάσης: Στο ΕΣΠΑ η ενεργειακή αναβάθμιση του Δημαρχείου Αμαρουσίου, ύψους 3,198 εκατ. ευρώ

Ν. Παπαθανάσης: Στο ΕΣΠΑ η ενεργειακή αναβάθμιση του Δημαρχείου Αμαρουσίου, ύψους 3,198 εκατ. ευρώ

28/01/2026 • 09:42
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
28/01/2026 • 09:42
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή 2021- 2027» εντάσσεται η ενεργειακή αναβάθμιση του δημαρχείου Αμαρουσίου, με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση.

Η χρηματοδότηση του έργου, προϋπολογισμού 3.198.236 ευρώ, αφορά σε παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας, όπως θερμομόνωση, αντικατάσταση παλαιών λεβήτων και παλαιών ψυκτών με αντλίες υψηλού βαθμού απόδοσης, αντικατάσταση παλαιών φωτιστικών με νέα τεχνολογίας LED, εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος παραγωγής ενέργειας ΑΠΕ, σύστημα κεντρικού ελέγχου- ενεργειακής διαχείρισης του κτιρίου.

Με την ολοκλήρωση του έργου το κτίριο θα κατατάσσεται σε ενεργειακή κλάση Β+ από Δ που είναι σήμερα.

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΩΡΑ
ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ
ΕΣΠΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε Περισσότερα