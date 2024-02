Ν. Παπαθανάσης: Στο ΕΣΠΑ η ανάπτυξη καινοτομιών για μπαταρίες λιθίου αποθήκευσης ενέργειας

Την ένταξη στο ΕΣΠΑ 2021-2027, του ερευνητικού έργου με τίτλο «Ανάπτυξη καινοτομιών στον τομέα των μπαταριών λιθίου για τον κλάδο της αποθήκευσης ενέργειας», της «Sunlight Group Συστήματα Αποθήκευσης Ενέργειας Βιομηχανική και Εμπορική Ανώνυμη Εταιρεία», ανακοίνωσε ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης.

Το έργο έχει συνολικό προϋπολογισμό 112.970.000 ευρώ και Δημόσια Δαπάνη 49.900.000 ευρώ, που συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα» 2021-27.

Η δράση, της οποίας η σχετική ένταξη υπεγράφη από την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ταμείου Συνοχής, αφορά στην έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία (Research Development and Innovation - RDI) καθώς και την πρώτη βιομηχανική παραγωγή (First Industrial Deployment - FID) καινοτόμων συσσωρευτών λιθίου. Αποτελεί τμήμα Σημαντικού Έργου Κοινού Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος (ΣΕΚΕΕ)/ Important Project of Common European Interest (IPCEI) για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Καινοτομίας Μπαταριών (European Battery Innovation - EuBatIn) που έχει στόχο την ικανοποίηση των αναγκών μιας ανταγωνιστικής, καινοτόμου και βιώσιμης «αλυσίδας αξίας» συσσωρευτών, από την εξόρυξη των πρώτων υλών, τον σχεδιασμό και την κατασκευή στοιχείων και συστοιχιών συσσωρευτών έως την ανακύκλωση και τη διάθεσή τους με βάση τις αρχές της κυκλικής οικονομίας, με ιδιαίτερη έμφαση στη βιωσιμότητα.