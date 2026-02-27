Ν. Παπαθανάσης: Με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ η νέα δράση εκσυγχρονισμού ποιότητας και ανάπτυξης υπηρεσιών ΑΕΙ

Με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση, το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο χρηματοδοτείται με 520.000 ευρώ, στο πλαίσιο της δράσης «Υπηρεσίες διασφάλισης ποιότητας, στρατηγικής ανάπτυξης, υποστήριξης διδασκαλίας και μάθησης των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας και μονάδας ψηφιακής διακυβέρνησης», του Προγράμματος ΕΣΠΑ «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021- 2027».

Με την ένταξη του συγκεκριμένου ΑΕΙ, τα Πανεπιστήμια που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία, συνολικού προϋπολογισμού 24.960.000 ευρώ, ανέρχονται σε είκοσι, ενώ η διαδικασία αξιολόγησης και ένταξης των λοιπών πέντε είναι σε εξέλιξη. Στο πλαίσιο της δράσης, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται ενέργειες που αφορούν στην: