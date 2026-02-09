Ν. Παπαθανάσης για το «Ανακαινίζω»: Έως 90% επιδότηση για παλαιές κατοικίες

Σημαντικά νέα χρηματοδοτικά εργαλεία για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, νέους πτυχιούχους και ιδιοκτήτες παλαιών κατοικιών ανακοίνωσε ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης, προαναγγέλλοντας την έναρξη τριών προγραμμάτων εντός του επόμενου τριμήνου.

«Παράγουμε Εδώ»: Eπιδότηση 50% έως 200.000 ευρώ

Το πρώτο πρόγραμμα, με την ονομασία «Παράγουμε Εδώ», αναμένεται να ανοίξει εντός Φεβρουαρίου και αφορά μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις σε όλη τη χώρα που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή προϊόντων.

Όπως δήλωσε ο υπουργός στην ΕΡΤ, «θα δώσει επιδότηση 50% σε επιχειρηματικά σχέδια, με ανώτατο όριο τις 200.000 ευρώ». Αυτό σημαίνει ότι επενδυτικό σχέδιο ύψους 150.000 ευρώ μπορεί να λάβει επιδότηση 75.000 ευρώ, ενώ σχέδιο 400.000 ευρώ μπορεί να επιδοτηθεί με το μέγιστο ποσό των 200.000 ευρώ.

Παράλληλα, οι επιχειρήσεις μπορούν να συνδυάσουν την επιδότηση με δάνειο από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, με επιδότηση επιτοκίου 40%, ή με εγγύηση δανείου έως 80%, ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση στον τραπεζικό δανεισμό.

Το πρόγραμμα αφορά επιχειρήσεις που έχουν κλείσει τουλάχιστον μία διαχειριστική χρήση και δραστηριοποιούνται σε ΚΑΔ που συμβάλλουν στη μείωση του εμπορικού ελλείμματος, μέσω παραγωγικών δραστηριοτήτων.

Νέο πρόγραμμα για νέους πτυχιούχους – Έως 36.000 ευρώ

Παράλληλα, εντός Μαρτίου ανοίγει νέο πρόγραμμα που απευθύνεται σε νέους πτυχιούχους που ξεκινούν τη δική τους επαγγελματική δραστηριότητα.

Σύμφωνα με τον κ. Παπαθανάση:

13.000 ευρώ θα λαμβάνει ένας νέος πτυχιούχος που ιδρύει ατομική επιχείρηση,

21.000 ευρώ θα δίνονται σε περίπτωση σύστασης εταιρείας από δύο πτυχιούχους,

επιπλέον 15.000 ευρώ προβλέπονται εφόσον προσληφθεί ένας εργαζόμενος, με υποχρέωση διατήρησης της θέσης για έναν χρόνο.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν και όσοι έχουν ξεκινήσει τη δραστηριότητά τους εντός του 2025, ενώ το πρόγραμμα αφορά πτυχιούχους μετά το 2016. Προβλέπεται επίσης μοριοδότηση για περιοχές που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές και για άτομα με αναπηρία.

«Ανακαινίζω»: Έως 90% επιδότηση για παλαιές κατοικίες

Το τρίτο πρόγραμμα αφορά στην ανακαίνιση κατοικιών που έχουν κατασκευαστεί έως το 1990 και αναμένεται να ανοίξει τον Μάιο. Όπως τόνισε ο υπουργός, πρόκειται για το πρώτο ευρωπαϊκό πρόγραμμα που επιδοτεί σε τόσο μεγάλο βαθμό μη ενεργειακές παρεμβάσεις.

Η επιδότηση μπορεί να φτάσει έως και το 90%, καλύπτοντας εργασίες όπως:

ανακαίνιση κουζίνας και μπάνιου,

αλλαγή δαπέδων,

αντικατάσταση πλακιδίων,

βαφές και λοιπές εσωτερικές εργασίες.

Το πρόγραμμα αφορά τόσο κατοικημένες όσο και κλειστές κατοικίες που προορίζονται για ενοικίαση, με την προϋπόθεση ότι το ενοίκιο θα παραμείνει σταθερό για τρία χρόνια.

Τα εισοδηματικά κριτήρια ευθυγραμμίζονται με το «Σπίτι μου 2», με ανώτατο όριο τα 45.000 ευρώ για τετραμελή οικογένεια.

Στοιχεία για το «Σπίτι μου 2» και το Ταμείο Ανάκαμψης

Αναφερόμενος στο πρόγραμμα «Σπίτι μου 2», ο κ. Παπαθανάσης σημείωσε ότι 12.000 οικογένειες έχουν ήδη εξασφαλίσει κατοικία, με το πρόγραμμα να βρίσκεται στο 78% απορρόφησης. Το μέσο εισόδημα των δικαιούχων ανέρχεται σε 20.600 ευρώ, ενώ η μηνιαία δόση είναι χαμηλότερη από το αντίστοιχο ενοίκιο λόγω επιδότησης επιτοκίου.

Το Ταμείο Ανάκαμψης ολοκληρώνεται τον Αύγουστο, χωρίς δυνατότητα παράτασης, ωστόσο –όπως επισήμανε– ακολουθούν νέα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία και η επόμενη προγραμματική περίοδος 2028–2034, με στόχο τη διεκδίκηση περίπου 50 δισ. ευρώ για τη χώρα.