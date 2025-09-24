Ν. Παπαθανάσης: Δεν θέλουμε η πατρίδα μας να χάσει ούτε ένα ευρώ των πόρων

Η συνεδρίαση στην Ολομέλεια με θέμα τις ρυθμίσεις για την ενίσχυση των υπηρεσιών των αναπτυξιακών προγραμμάτων είχε ήδη συμπληρώσει δέκα ώρες, όταν ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, ανέβηκε στο βήμα για την κυρίως ομιλία του.

Όλοι οι βουλευτές της αντιπολίτευσης, που εναλλάσσονταν στο βήμα από τις δέκα το πρωί, είχαν αμφισβητήσει ότι απορρόφηση των πόρων κινείται σε καλό επίπεδο και ότι κατευθύνεται εκεί που πράγματι χρειάζεται.

«Μέσα από το κινητό σας τηλέφωνο, μπορείτε να ανακαλύψετε την αλήθεια. Τα αποτελέσματα είναι μετρήσιμα. Αυτό είναι το μόνο που χρειάζεται για να αναλύσουμε τις απορροφήσεις και το πως τρέχουν τα ευρωπαϊκά προγράμματα, το γιατί η οικονομία μας και η ανάπτυξη είναι στο 2,3% ενώ η Ευρώπη είναι στο 1%. Αυτό που χρειάζεται είναι να δείτε τα μετρήσιμα αποτελέσματα», είπε ο Νίκος Παπαθανάσης και επανέλαβε τα στοιχεία που δείχνουν ότι η Ελλάδα στις πρώτες θέσεις στις απορροφήσεις και στις εκταμιεύσεις.

Στο διαδίκτυο, όπως επίσης ανέφερε, οι βουλευτές μπορούν να βρουν και όλο το ιστορικό των διαβουλεύσεων, ειδικά για το ΤΑΑ, για τον διάλογο με τους κοινωνικούς εταίρους και τους φορείς της αγοράς, μέχρι την παρουσίαση του προγράμματος και την ενημέρωση της Βουλής, τον Οκτώβριο του 2022. Ο κ. Παπαθανάσης απάντησε και στις αιχμές και επικρίσεις για τις αναθεωρήσεις του προγράμματος του ΤΑΑ.

«Οι αναθεωρήσεις δεν αφορούν μόνο την Ελλάδα. Αφορούν όλα τα κράτη μέλη. Εμείς στο ΤΑΑ έχουμε και κάποιες υπερδεσμεύσεις. Είναι κάτι που κάνουμε, ώστε να προχωρούμε με ασφάλεια. Ο στόχος μας είναι να μην απολέσουμε ούτε ένα ευρώ από το ΤΑΑ από το σκέλος των επιδοτήσεων. Το δε Ταμείο έχει και το δανειακό σκέλος, δηλαδή χρήματα που παίρνει η χώρα και πρέπει να τα επιστρέψει», επισήμανε ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

«Έχει σημασία να δούμε που βρισκόμαστε στις απορροφήσεις. Είναι πολύ εύκολο. Είμαστε στις πρώτες τέσσερις θέσεις. Έχουμε βρεθεί και στην τρίτη θέση και στη δεύτερη θέση του ΕΣΠΑ. Είναι εύκολο να δείτε τα στοιχεία στον διαδικτυακό ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και δείτε που βρισκόμαστε. Δεν είναι τυχαίο ότι η Ελλάδα βρίσκεται μπροστά. Σημαίνει ότι εδώ γίνεται μια συγκεκριμένη δουλειά, γιατί δεν θέλουμε να χάσουμε αυτή τη δυναμική», είπε ο κ. Παπαθανάσης και υπενθύμισε ότι ειδικά για το ΤΑΑ δεν γίνονται εκταμιεύσεις, αν δεν εκπληρώνονται τα ορόσημα.

Σε σχέση με το νομοσχέδιο, ο αναπληρωτής υπουργός στάθηκε ιδιαίτερα στη ρύθμιση που «για πρώτη φορά, ανοίγει το σύστημα ΕΣΠΑ και στους δημοσίους υπαλλήλους». Αυτό γίνεται για να επιταχυνθούν οι διαδικασίες, είπε, για να σημειώσει ότι τη συγκεκριμένη ρύθμιση, θα ανέμενε κανείς να την ψηφίσουν όλα τα κόμματα, δείχνοντας την εμπιστοσύνη τους στους δημοσίους υπαλλήλους που μάλιστα έχουν προσληφθεί με ΑΣΕΠ.

«Χρειαζόμαστε μηχανικούς, οικονομολόγους, άλλες ειδικότητες, πρέπει να τρέξουν αυτά», ανέφερε και πρόσθεσε ότι το νομοσχέδιο περιλαμβάνει ρυθμίσεις που και τις υπηρεσίες των αναπτυξιακών προγραμμάτων τις ενισχύει, και τις διαδικασίες κάνει περισσότερο ευέλικτες για να τρέξουν όλα τα προγράμματα, να βοηθάει τις διαπραγματεύσεις, για το ΤΑΑ και για το ΕΣΠΑ.