Ν. Κεραμέως για «Ημέρες Καριέρας»: Πάνω από 12.000 συμπολίτες μας βρήκαν δουλειά (vid)

Κάλεσμα σε ανέργους και εργαζόμενους, που επιθυμούν να αναζητήσουν νέες επαγγελματικές ευκαιρίες, απευθύνει η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, ενόψει της 50ής «Ημέρας Καριέρας» της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή και το Σάββατο 23 και 24 Ιανουαρίου 2026, στο Εκθεσιακό Κέντρο Περιστερίου.

Έχουν ήδη δηλώσει συμμετοχή περισσότερες από 300 επιχειρήσεις, προσφέροντας πάνω από 8.000 θέσεις εργασίας διαφόρων ειδικοτήτων και επιπέδων εξειδίκευσης.

Σε ανάρτησή της σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, η κ. Κεραμέως σημειώνει τα εξής:

«Ψάχνεις δουλειά ή ψάχνεις να αλλάξεις δουλειά;

Έλα αυτήν την Παρασκευή ή αυτό το Σάββατο, 23 και 24 Ιανουαρίου 2026, στο Εκθεσιακό Κέντρο Περιστερίου, στην 50ή Ημέρα Καριέρας της ΔΥΠΑ.

Πάνω από 300 επιχειρήσεις προσφέρουν χιλιάδες θέσεις εργασίας βασικής, μεσαίας και υψηλής εξειδίκευσης, σε όλους τους κλάδους της οικονομίας.

Επίσης, πάνω από 12.000 συμπολίτες μας έχουν ήδη βρει δουλειά μέσα από τις "Ημέρες Καριέρας".

Ο επόμενος ή η επόμενη μπορεί να είσαι εσύ».