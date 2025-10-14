Το παράδειγμα της… Ελλάδας φαίνεται πως ακολουθεί η Γερμανία στην φορολόγηση των εργαζόμενων συνταξιούχων. Σύμφωνα με δημοσίευμα των «Financial Times», η κυβέρνηση του καγκελαρίου Φρίντριχ Μερτς επεξεργάζεται νομοσχέδιο που προβλέπει ότι οι Γερμανοί που επιλέγουν να συνεχίσουν να εργάζονται μετά την ηλικία συνταξιοδότησης θα δικαιούνται αφορολόγητο όριο 2.000 ευρώ στο μηνιαίο εισόδημά τους.

Στόχος της γερμανικής κυβέρνησης, σύμφωνα με τους FT, είναι η αντιμετώπιση της έλλειψης εξειδικευμένου προσωπικού στη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης, μέσω της αύξησης των φορολογικών κινήτρων για παραμονή στην εργασία.

Το μέτρο, που αποτελεί προεκλογική υπόσχεση του Μερτς, εκτιμάται ότι θα έχει δημοσιονομικό κόστος 890 εκατομμύρια ευρώ και αναμένεται να τεθεί σε ισχύ από τις αρχές Ιανουαρίου.

Οι FT σημειώνουν ότι η Γερμανία δεν είναι η πρώτη χώρα που προβαίνει σε τέτοιες πρωτοβουλίες, σημειώνοντας πως στην Ελλάδα ο αριθμός των δηλωμένων εργαζόμενων συνταξιούχων έχει αυξηθεί από 35.000 το 2023 σε περισσότερους από 250.000 πλέον.

Υπενθυμίζεται πως παλαιότερα οι εργαζόμενοι συνταξιούχοι έχαναν αυτόματα το 30% της σύνταξής τους (ο νόμος Κατρούγκαλου προέβλεπε, μάλιστα, κράτηση του 60%). Χάρη στη μεταρρύθμιση που έγινε πριν δύο χρόνια, λαμβάνουν τη σύνταξή τους στο ακέραιο και απλά παρακρατείται το 10% του μισθού τους, ως ανταποδοτικός πόρος υπέρ του ΕΦΚΑ. Μάλιστα, μέσω της εργασίας τους μπορούν να αυξήσουν τη σύνταξή τους, καθώς παρατείνουν τον ασφαλιστικό βίο τους.

Κατ’ αυτόν τον τρόπο «άσπρισε» ένα σημαντικό μέρος της αγοράς εργασίας, καθώς οι κρατήσεις που επιβάλλονταν παλαιότερα οδηγούσαν τη συντριπτική πλειονότητα των εργαζόμενων συνταξιούχων στη «μαύρη» απασχόληση, χωρίς άλλο όφελος.

Κάντο (ξανά) όπως η Ελλάδα

Σημειώνεται πως δεν πρόκειται για την πρώτη «ομοιότητα» ανάμεσα στο πρόγραμμα της γερμανικής κυβέρνησης και τις μεταρρυθμίσεις που έχουν γίνει στην Ελλάδα τα προηγούμενα έξι χρόνια.

Η κυβέρνηση Μερτς έχει δώσει μεγάλη έμφαση στην ψηφιοποίηση του κράτους, συστήνοντας νέο, ξεχωριστό υπουργείο. Η προγραμματική συμφωνία του κυβερνητικού συνασπισμού στο Βερολίνο προβλέπει επίσης, μεταξύ άλλων, την ηλεκτρονική καταγραφή των ωρών απασχόλησης, κάτι που θυμίζει την ψηφιακή κάρτα εργασίας, τη μη φορολόγηση των προσαυξήσεων για υπερωριακή εργασία, κάτι που εφαρμόζεται στη χώρα μας.