Μηνύματα επιβράβευσης της ελληνικής οικονομίας από Λονδίνο και Βρυξέλλες

Ηχηρά μηνύματα επιβράβευσης της ελληνικής οικονομίας εξέπεμψαν οι διεθνείς αγορές αλλά και οι ευρωπαϊκοί θεσμοί την περασμένη εβδομάδα. Η ολική επαναφορά της οικονομίας από την περιπέτεια της περασμένης δεκαετίας με ρυθμούς ανάπτυξης σχεδόν διπλάσιους του μέσου ευρωπαϊκού και ταχεία απομείωση του δημόσιου χρέους, τροφοδοτεί το ενδιαφέρον των ξένων επενδυτών, αναβαθμίζει τη θέση της χώρας στη διεκδίκηση κρίσιμων θέσεων στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα και αποσπά τα εύσημα αγορών και διεθνών οργανισμών.

Το νέο σκηνικό αποτυπώθηκε την περασμένη εβδομάδα σε τρία διαφορετικά αλλά αλληλοεξαρτώμενα πεδία: α) Στο Λονδίνο, από το μεγάλο ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε από τη διεθνή επενδυτική κοινότητα για τις ελληνικές τράπεζες στο συνέδριο της Morgan Stanley και της ΕΧΑΕ, β) Στις Βρυξέλλες, από την ανακοίνωση των 2 υποψηφίων για την προεδρία του Eurogroup, ο ένας εκ των οποίων είναι ο Έλληνας υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης και γ) Στο Λουξεμβούργο, από το νέο πράσινο φώς που έδωσε ο ESM για την πρόωρη αποπληρωμή μνημονιακού δανείου ύψους 5,29 δισ ευρώ.

Τα σήματα από Λονδίνο

Στην πρώτη περίπτωση, το αξιοσημείωτο είναι ότι το ενδιαφέρον για τις ελληνικές τράπεζες στο συνέδριο του Λονδίνου προήλθε κυρίως από μεγάλα μακροπρόθεσμα επενδυτικά κεφάλαια. Πρόκειται για κεφάλαια που πριν από μερικά χρόνια δεν ενδιαφέρονταν να επενδύσουν στην Ελλάδα. Γι’ αυτό και στο συνέδριο της Morgan Stanley πραγματοποιήθηκαν δεκάδες ραντεβού με τις Διοικήσεις και τους εκπροσώπους των μεγάλων ελληνικών τραπεζών.

Υψηλή θέση στην ατζέντα των συζητήσεων είχαν οι προβλέψεις για την πορεία των βασικών τραπεζικών μεγεθών οι οποίες κρίνονται ως ιδιαίτερα θετικές παράλληλα με αυτές για την πορεία της ελληνικής οικονομίας, σύμφωνα με κύκλους που συμμετείχαν στις επαφές αυτές. Σύμφωνα με τους ίδιους παράγοντες καθοριστικός παράγοντας για τη δρομολόγηση των εξελίξεων αυτών είναι η εξαγορά της ΕΧΑΕ από το Euronext.

Η Ευρωπαϊκή αναβάθμιση

Ποτέ στο παρελθόν Έλληνας υπουργός Οικονομικών δεν είχε διεκδικήσει τη θέση του προέδρου του Eurogroup. Tην αρνητική παράδοση «έσπασε» o Κυριάκος Πιερρακάκης που διεκδικεί πλέον - και μάλιστα με ισχυρές πιθανότητες - τη θέση αυτή μαζί με τον αντιπρόεδρο της βελγικής κυβέρνησης και υπουργό Προϋπολογισμού Βίνσεντ βαν Πέτεγκεμ. Η υποψηφιότητα του Έλληνα υπουργού συνάντησε μεγάλη θετική ανταπόκριση από τον διεθνή Τύπο που διέκρινε και ανέδειξε τις διαφορές μεταξύ των δύο υποψηφιοτήτων.

Για «προφίλ μεταρρυθμιστή» με έμφαση την ψηφιοποίηση, τον εκσυγχρονισμό του δημόσιου τομέα και το άνοιγμα στην καινοτομία και τις επενδύσεις έκαναν λόγο σε αναφορές τους ο ευρωπαϊκός και ο βρετανικός Τύπος. Κοινή συνισταμένη των αναλύσεων στα ευρωπαϊκά και βρετανικά ΜΜΕ είναι ότι η υποψηφιότητα Πιερρακάκη είναι επιστέγασμα και της ανοδικής πορείας της ελληνικής οικονομίας με βασικά χαρακτηριστικά τη δημοσιονομική ισορροπία και την ταχεία απομείωση του χρέους. Η εκλογή του νέου προέδρου του Eurogroup θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου.

Η αποπληρωμή του χρέους

Το χρέος της Ελλάδος αναμένεται να υποχωρήσει φέτος στο 145,9% του ΑΕΠ από 154,2% του ΑΕΠ το 2024, για να μειωθεί περαιτέρω στο 138,2% το 2026, στο 131,7% το 2027, στο 124,6% το 2028 και στο 119% το 2029. Πρόκειται για ταχεία μείωση η οποία προβλέπεται στον Πολυετή Δημοσιονομικό Προγραμματισμό που παρουσίασε το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Η συνέχιση της πορείας αποκλιμάκωσης του δημοσίου χρέους οφείλεται στην ανοδική πορεία της οικονομίας καθώς και στις πρόωρες αποπληρωμές του δημοσίου χρέους, εξαιτίας των υψηλών πρωτογενών πλεονασμάτων που επιτυγχάνονται τα τελευταία χρόνια.

Το πράσινο φως για τη νέα πρόωρη εξόφληση μνημονιακού χρέους έδωσε την περασμένη εβδομάδα ο ESM. Πρόκειται για προεξόφληση του δανείου GFL που ήταν μέρος του πρώτου προγράμματος χρηματοδοτικής στήριξης της Ελλάδας που συμφωνήθηκε τον Μάιο του 2010. Αποτελούνταν από διμερή δάνεια συνολικού ύψους 52,9 δισ. ευρώ που έδωσαν 14 χώρες μέλη της ευρωζώνης, από τα οποία τα 31,6 δισ. ευρώ παραμένουν ακόμη σε εκκρεμότητα. Σημειώνεται ότι η Ελλάδα έχει ήδη εξοφλήσει τα δάνεια της προς το ΔΝΤ από το 2022.