Μείωση 5,9% στο εμπορικό έλλειμμα της Ελλάδας το 2025 - Στα 33,51 δισ. ευρώ

Κατά 5,9% μειώθηκε το εμπορικό έλλειμμα της Ελλάδας για το σύνολο του 2025, ανερχόμενο στα 33,51 δισ. ευρώ έναντι 35,59 δισ. το 2024, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε την Παρασκευή η ΕΛΣΤΑΤ.

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2025 ανήλθε σε 33.515,5 εκατ. ευρώ (37.446,1 εκατ. δολάρια) έναντι 35.598,7 εκατ. ευρώ (38.047,6 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2024, παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ, 5,9%. Το αντίστοιχο μέγεθος χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 826,4 εκατ. ευρώ, δηλαδή 2,9% και το αντίστοιχο μέγεθος χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 555,8 εκατ. ευρώ, δηλαδή 1,9%.

Η συνολική αξία των εισαγωγών κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2025 ανήλθε στο ποσό των 82.115,7 εκατ. ευρώ (92.503,1 εκατ. δολάρια) έναντι 85.601,6 εκατ. ευρώ (92.298,5 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2024, παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ 4,1%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 1.552,0 εκατ. ευρώ, δηλαδή 2,4% και η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 1.349,4 εκατ. ευρώ, δηλαδή 2,1%, σε σχέση με το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2024.

Η συνολική αξία των εξαγωγών κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2025 ανήλθε στο ποσό των 48.600,2 εκατ. ευρώ (55.057,0 εκατ. δολάρια) έναντι 50.002,9 εκατ. ευρώ (54.250,9 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2024, παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ 2,8%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 725,6 εκατ. ευρώ, δηλαδή 2,0% και η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 793,6 εκατ. ευρώ, δηλαδή 2,2%, σε σχέση με το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2024.

Για τον Δεκέμβριο

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου κατά τον μήνα Δεκέμβριο 2025 ανήλθε σε 3.552,5 εκατ. ευρώ (4.118,5 εκατ. δολάρια) έναντι 3.469,1 εκατ. ευρώ (3.598,7 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2024, παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ, 2,4%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή κατά τον μήνα Δεκέμβριο 2025 παρουσίασε αύξηση του ελλείμματος κατά 503,0 εκατ. ευρώ, δηλαδή 17,8%, ενώ η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά τον μήνα Δεκέμβριο 2025 παρουσίασε αύξηση κατά 472,1 εκατ. ευρώ, δηλαδή 16,8% σε σχέση με τον μήνα Δεκέμβριο 2024.

Η συνολική αξία των εισαγωγών, κατά το μήνα Δεκέμβριο 2025 ανήλθε στο ποσό των 7.661,7 εκατ. ευρώ (8.944,3 εκατ. δολάρια) έναντι 7.548,1 εκατ. ευρώ (7.885,6 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2024 παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ, 1,5%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή κατά τον μήνα Δεκέμβριο 2025 παρουσίασε αύξηση κατά 514,9 εκατ. ευρώ, δηλαδή 8,8%, ενώ η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά τον μήνα Δεκέμβριο 2025 παρουσίασε αύξηση κατά 481,0 εκατ. ευρώ, δηλαδή 8,2%, σε σχέση με τον μήνα Δεκέμβριο 2024.

Η συνολική αξία των εξαγωγών, κατά το μήνα Δεκέμβριο 2025 ανήλθε στο ποσό των 4.109,2 εκατ. ευρώ (4.825,8 εκατ. δολάρια) έναντι 4.079,0 εκατ. ευρώ (4.286,9 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2024 παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ, 0,7%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή κατά τον μήνα Δεκέμβριο 2025 παρουσίασε αύξηση κατά 11,9 εκατ. ευρώ, δηλαδή 0,4% και η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά τον μήνα Δεκέμβριο 2025 παρουσίασε αύξηση κατά 8,9 εκατ. ευρώ, δηλαδή 0,3%, σε σχέση με τον μήνα Δεκέμβριο 2024.