Μασκ: Ζητά από την Fed αλλαγή πολιτικής με μείωση των επιτοκίων κατά 50 μονάδες

Αλλαγή της πολιτικής που ακολουθεί η Ομοσπονδιακή Τράπεζα για την αντιμετώπιση του πληθωρισμού ζήτησε ο Ίλον Μασκ, με ανάρτησή του στο Twitter.

Συγκεκριμένα, απαντώντας σε ανάρτηση του Bill Ackman, στην οποία πρότεινε η Fed να σταματήσει προς το παρόν τις αυξήσεις των επιτοκίων της, ο CEO του Twitter απάντησε ότι «η Fed πρέπει να μειώσει τα επιτόκια κατά τουλάχιστον 50 μονάδες βάσης την Τετάρτη».

Fed needs to drop the rate by at least 50bps on Wednesday

Ο Ίλον Μασκ αξιολογεί ότι η τραπεζική κρίση ήδη πιέζει την οικονομία της χώρας, γεγονός που πρέπει να αλλάξει την πολιτική που ακολουθεί η Fed για τον περιορισμό των επιπτώσεων του πληθωρισμού.

Η κεντρική τράπεζα αύξησε τα επιτόκια από σχεδόν μηδενικά που ήταν, σε 4,5% το περασμένο έτος, σε μια προσπάθεια να επιβραδύνει τον ρυθμό των αυξήσεων των τιμών των καταναλωτών. Οι επενδυτές αναμένουν περαιτέρω αύξηση, κατά 25 μονάδες βάσης, στο τέλος της διήμερης συνεδρίασής της που ξεκινά την Τρίτη.

Ο Ackman, ο επενδυτής που διευθύνει την Pershing Square, σημείωσε ότι τρεις τράπεζες των ΗΠΑ έκλεισαν τις τελευταίες δύο εβδομάδες. Υποστήριξε ότι έχουν σφίξει οι οικονομικές συνθήκες και περισσότερες αυξήσεις επιτοκίων θα ασκούσαν πίεση στο χρηματοπιστωτικό σύστημα.

The @federalreserve should pause on Wednesday. We have had a number of major shocks to the system. Three US bank closures in a week wiping out equity and bond holders. The demise of Credit Suisse and the zeroing of its junior bondholders. Notably, bondholders bearing losses is a… https://t.co/rcksilgXYR