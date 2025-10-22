Ληξιπρόθεσμες οφειλές Δημοσίου: Ειδική επιτροπή, νέα πλατφόρμα και «μαύρη λίστα» για τους ασυνεπείς φορείς

Ειδική επιτροπή στήνει το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για να εντοπίσει και να «σπάσει» τον κύκλο των καθυστερήσεων στις πληρωμές του Δημοσίου προς τον ιδιωτικό τομέα, ένα πρόβλημα που στεγνώνει από ρευστότητα την αγορά και τραυματίζει την αξιοπιστία του κράτους.

Τα ληξιπρόθεσμα (οφειλές άνω των 90 ημερών) εκτοξεύθηκαν τον Αύγουστο στα 3,882 δισ. ευρώ από 3,541 δισ. τον Ιούλιο —δηλαδή +341 εκατ. ευρώ σε έναν μήνα— με τη μερίδα του λέοντος στα νοσοκομεία.

Ο «μεγάλος ασθενής»: τα νοσοκομεία

Παρά τη λειτουργία της ΕΚΑΠΥ, της ενιαίας αρχής προμηθειών, τα δημόσια νοσοκομεία παραμένουν η μεγαλύτερη εστία καθυστερήσεων: οι οφειλές τους ανέβηκαν από 1,498 δισ. σε 1,627 δισ. ευρώ μέσα σε έναν μήνα (+129 εκατ.). Το πρόβλημα, όπως αναγνωρίζει το οικονομικό επιτελείο, δεν είναι λογιστικό αλλά δομικό: αργές εγκρίσεις, αλληλοεπικάλυψη αρμοδιοτήτων, απουσία ενιαίου μηχανισμού real-time παρακολούθησης.

Πού αλλού «φουσκώνουν» οι οφειλές

Ανοδικές τάσεις καταγράφονται και στους υπόλοιπους φορείς της γενικής κυβέρνησης:

ΕΟΠΥΥ: 271 → 305 εκατ. ευρώ

Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης: 623 → 651 εκατ. ευρώ

ΟΤΑ (Δήμοι & Περιφέρειες): 247 → 251 εκατ. ευρώ

Λοιπά ΝΠ: 223 → 227 εκατ. ευρώ

Κρατικός Προϋπολογισμός: απλήρωτες υποχρεώσεις >90 ημερών 162 εκατ. ευρώ

Τα άμεσα αντίμετρα: Ψηφιοποίηση και χαρτογράφηση

Από τον Μάρτιο, με την ανάληψη καθηκόντων της νέας ηγεσίας, τέθηκε σε προτεραιότητα η εκκαθάριση των χρεών. Σε συνεργασία με τη ΓΓ Πληροφοριακών Συστημάτων ήδη λειτουργεί νέα ψηφιακή πλατφόρμα ηλεκτρονικής υποβολής τιμολογίων από ιδιώτες προς τους φορείς του Δημοσίου — βασική προϋπόθεση για να τρέξουν αυτόματα διασταυρώσεις και εγκρίσεις.

Παράλληλα, η ειδική επιτροπή προχωρά σε στατιστική ανάλυση και καταγραφή εντοπισμό των καθυστερήσεων σε κάθε οργανισμό. Στόχος είναι στις αρχές του 2026 να υπάρχει για πρώτη φορά πλήρης, τεκμηριωμένη εικόνα:

ποιοι φορείς έχουν ληξιπρόθεσμα,

πόσα οφείλουν,

γιατί καθυστερούν οι πληρωμές, ενώ τα κονδύλια έχουν δεσμευθεί και καταγραφεί στο χρέος.

Οι φορείς που συστηματικά καθυστερούν θα τίθενται σε αυξημένη εποπτεία, ενώ τα στοιχεία τους θα δημοσιοποιούνται σε τακτική βάση. Όπως τόνισε πρόσφατα σε τηλεοπτική του συνέντευξη ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, «ό,τι δεν μετράς, δεν το μεταρρυθμίζεις - ούτε καν το διαχειρίζεσαι. Μετράμε όλα τα τιμολόγια, οργανισμό-οργανισμό, και στους επόμενους μήνες ο κόσμος θα ξέρει ποιος καθυστερεί και γιατί».