Λιανεμπόριο: Οριακή αύξηση 0,3% στον όγκο των πωλήσεων τον Νοέμβριο

Οριακή αύξηση 0,3% σημείωσε ο όγκος των πωλήσεων στο λιανικό εμπόριο της χώρας τον Νοέμβριο πέρυσι, με τις πωλήσεις, πάντως, να κινούνται ανοδικά στην πλειονότητα των επιμέρους καταστημάτων.

Ειδικότερα, ο τζίρος αυξήθηκε σε: Έπιπλα- Ηλεκτρικά είδη- Οικιακό εξοπλισμό (9,5%), Βιβλία- Χαρτικά- Λοιπά είδη (7,8%), Φαρμακευτικά- Καλλυντικά (3,9%), Μεγάλα καταστήματα τροφίμων (1,1%) και Πολυκαταστήματα (0,1%). Αντίθετα, μειώθηκαν σε: Καύσιμα και λιπαντικά αυτοκινήτων (7,2%), Ένδυση- Υπόδηση (1%) και Τρόφιμα-Ποτά- Καπνό (0,6%).

Όπως ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ, ο γενικός δείκτης όγκου (κύκλος εργασιών σε σταθερές τιμές) παρουσίασε αύξηση 0,3% τον Νοέμβριο 2025 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Νοεμβρίου 2024, ενώ σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Οκτωβρίου 2025 σημείωσε μείωση 1%. Ο εποχικά διορθωμένος γενικός δείκτης παρουσίασε μείωση 1% τον Νοέμβριο 2025 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Οκτωβρίου 2025.

Ο γενικός δείκτης κύκλου εργασιών (κύκλος εργασιών σε τρέχουσες τιμές) παρουσίασε αύξηση 1,7% τον Νοέμβριο 2025 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Νοεμβρίου2024, ενώ σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Οκτωβρίου 2025 σημείωσε μείωση 1,2%. Ο εποχικά διορθωμένος γενικός δείκτης παρουσίασε μείωση 0,6% τον Νοέμβριο 2025 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Οκτωβρίου 2025.