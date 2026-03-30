Κυρ. Πιερρακάκης: Θα στηρίξουμε τους πολίτες για όσο χρειαστεί με σχέδιο και ευθύνη

«Θα στηρίξουμε τους πολίτες για όσο χρειαστεί, με σχέδιο και ευθύνη», τόνισε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, με αφορμή το «Forum Πελοπόννησος 2026», που πραγματοποιήθηκε χθες με θέμα «Ανθεκτική Αγορά – Βιώσιμη Οικονομία».

Στη Λακωνία, τον τόπο καταγωγής μου. Το μήνυμά μας στο «Forum Πελοπόννησος 2026», που πραγματοποιήθηκε στο Mystras Grand Palace, είναι ότι θα στηρίξουμε τους πολίτες για όσο χρειαστεί, με σχέδιο και ευθύνη. pic.twitter.com/Qb16G5zUsa — Kyriakos Pierrakakis (@Pierrakakis) March 30, 2026

Κατά την ομιλία του, επανέλαβε ότι «κανείς δεν θα μείνει μόνος στην κρίση. Το κράτος θα είναι παρόν. Θα στηρίξει τους πολίτες, τους εργαζομένους, τις επιχειρήσεις και την παραγωγή, για όσο διάστημα χρειαστεί. Η κρίση του πολέμου στη Μέση Ανατολή δεν θα μετατραπεί σε κοινωνική κρίση στην Ελλάδα. Αυτή είναι η δική μας ευθύνη, και την αναλαμβάνουμε πλήρως».

Ο υπουργός υπογράμμισε ακόμη ότι «η κυβέρνηση επιστρέφει στους πολίτες το μέρισμα της ανάπτυξης, χωρίς όμως να προχωρά σε παροχές χωρίς τέλος ή αυξήσεις χωρίς μέλλον. Η Ελλάδα γνώρισε παρόμοιες πρακτικές στο παρελθόν. Σήμερα σχεδιάζουμε και εφαρμόζουμε πολιτικές ανθεκτικότητας και βιωσιμότητας, όχι μόνο για το κράτος, αλλά για κάθε κοινότητα και κάθε οικογένεια».