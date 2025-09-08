Κυρ. Πιερρακάκης: Τα μέτρα που παρουσιάσαμε εστιάζουν στο δημογραφικό γιατί είναι εθνικό θέμα

Ο υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης απάντησε στην κριτική που δέχεται η κυβέρνηση από την αντιπολίτευση σχετικά με το πακέτο μέτρων που παρουσίασε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Παράλληλα τόνισε ότι τα νέα μέτρα εστιάζουν στο μείζον ζήτημα της υπογεννητικότητας. «Το δημογραφικό είναι το εθνικό μας θέμα», είπε χαρακτηριστικά.

Συγκεκριμένα, αναφορικά με την κριτική ότι δεν υπήρξε ειδική πρόβλεψη για την ακρίβεια, ο υπουργός απάντησε πως η επιλογή της κυβέρνησης είναι να κατευθυνθούν πόροι σε φορολογικές μειώσεις που θα ωφελήσουν απευθείας τις οικογένειες. «Η Ελλάδα είναι μια χώρα που έχει, ακόμη, μεγάλο χρέος. Δεν σκοπεύουμε, ούτε ως γενιά, να περάσουμε το "λογαριασμό" στους επόμενους.

Εμείς διαλέγουμε να κάνουμε τη μεγαλύτερη φορολογική μείωση της μεταπολίτευσης. Διαλέγουμε να πάνε απευθείας μέσω της φορολογίας εισοδήματος σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, οικογένειες με παιδιά, νέους, παρά να μεσολαβηθούν, διότι φτάνει το 19%, σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος, στον καταναλωτή», υπογράμμισε.

Για τη μείωση του ΦΠΑ στα ακριτικά νησιά, εξήγησε ότι αυτή είναι εφικτή λόγω σχετικής ευρωπαϊκής οδηγίας. «Η φορολογική πολιτική είναι "επιλογές". Θέλουμε να ενισχύσουμε τις επιχειρήσεις που ανήκουν σε ντόπιους. Είναι ακρίτες, ζουν στα σύνορα και πρέπει να τους στηρίξουμε παραπάνω. Μακάρι να μπορούσε κανείς να τα κάνει όλα. Οι πολιτικοί που ήρθαν σε αυτή τη χώρα και ζήτησαν να τα κάνουν όλα δεν θα πω ότι δεν έκαναν τίποτα, θα πω ότι έκαναν κακό», ανέφερε.

Απαντώντας στην κριτική ότι η ΔΕΘ δεν περιλάμβανε μέτρα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τους αγρότες, ο κ. Πιερρακάκης σημείωσε: «Η φορολογία εισοδήματος αφορά και τους αγρότες, (εφόσον) αφορά όλους τους Έλληνες. Όλοι θα δουν τον εαυτό τους στα μέτρα. Για τις επιχειρήσεις έχουμε κάνει πάρα πολλά, από τη μείωση του φόρου από 28% σε 22%, του φόρου μερισμάτων από 15% σε 5%.

Νομίζω ότι και ο πιο σκληρός κριτής αυτής της κυβέρνησης θα παραδεχθεί ότι εδώ (στο πακέτο της ΔΕΘ) είχαμε ένα συμπαγές αφήγημα, μια κεντρική λογική σε αυτά τα μέτρα, διότι αναγνωρίζουμε ότι υπάρχει ένα εθνικό πρόβλημα. Η φορολογική μεταρρύθμιση δεν το θεραπεύει, αλλά το αναγνωρίζει. Ήταν ένα πρώτο βήμα που οφείλαμε να κάνουμε».