Κυρ. Πιερρακάκης: Τα 3,9 δισ. ευρώ από την πάταξη της φοροδιαφυγής είναι το μέρισμα που επιστρέφουμε στους πολίτες

Ως «κοινωνικό μέρισμα» χαρακτήρισε τα έσοδα από την πάταξη της φοροδιαφυγής τη διετία 2024-2025, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης.

«Τα 3,9 δισ. ευρώ την τελευταία διετία είναι στην πραγματικότητα το μέρισμα που έρχεται αυτή τη στιγμή στους πολίτες» υπογράμμισε, μιλώντας σήμερα στον ραδιοφωνικό σταθμό της Λάρισας Palace Radio και στον Ανδρέα Γιουρμετάκη.

«Προσπαθούμε κάθε χρόνο να πιάσουμε τη φοροδιαφυγή και άλλο – και άλλο. Γιατί είναι μέρισμα δικαιοσύνης το να πιάνεις τη φοροδιαφυγή και να βελτιώνεις και να δίνεις τα χρήματα αυτά πίσω στον κόσμο. Αυτό κάναμε ουσιαστικά με αυτά τα μέτρα. Συντριπτικά ανάμεσα σε άλλα» τόνισε ο Υπουργός, σημειώνοντας ότι «πρόκειται για τη μεγαλύτερη φορολογική μεταρρύθμιση μετά τη Μεταπολίτευση».

Έχουμε μειώσει 80 φόρους

«Οι κανόνες της Ευρώπης έχουν πλέον αλλάξει» τόνισε ο κ. Πιερρακάκης. «Η Αντιπολίτευση μπλέκει το πλεόνασμα με το πρωτογενές πλεόνασμα. Η διαφορά ανάμεσα στα δύο είναι το χρέος – όσα χρωστάμε και πρέπει να πληρώνουμε κάθε χρόνο. Ο χώρος που έχουμε είναι συγκεκριμένος και πρέπει στοχευμένα να στηρίξουμε όσο πιο πολλούς μπορούμε».

Στις εισηγήσεις της Αντιπολίτευσης και ειδικότερα στην πρόταση του κ. Τσίπρα περί πατριωτικού φόρου, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ήταν ξεκάθαρος: «Την τελευταία φορά που συνέβη αυτό υπερφορολογήθηκε η μεσαία τάξη, δηλαδή, αυτό που θέλαμε να παλέψουμε εμείς με την κίνηση που κάναμε τώρα. Εμείς έχουμε μειώσει 80 φόρους». Και ανέφερε ότι η φορολογική μεταρρύθμιση που ακολουθείται τώρα, η πρώτη σε τέτοια έκταση μετά τη Μεταπολίτευση, είναι συμπαγής και με χαρακτήρα δικαιοσύνης.

Το όριο του 1,76 δισ. ευρώ είναι απαράβατο – Στα 2,5 δισ. ευρώ τη δεύτερη χρονιά

Ως προς το συνολικό κόστος των μέτρων, ο Υπουργός κατέστησε σαφές ότι «το μέγεθος των μέτρων, το 1,76 δισ. ευρώ, είναι απαράβατο, καθώς μετά το όριο αυτό θα μπαίναμε σε διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος». Διευκρίνισε όμως ότι «την πρώτη χρονιά τα μέτρα κάνουν 1,76 δισ., ενώ τη δεύτερη χρονιά τα μέτρα που ανακοινώθηκαν θα κοστίζουν 2,5 δισ. ευρώ».

Η φοροαπαλλαγή των μέτρων αφορά όλες τις οικογένειες με διαφοροποίηση στη στόχευση σε νέους και πολύτεκνους

Εξηγώντας το σκεπτικό των μέτρων, ο Υπουργός είπε χαρακτηριστικά: «Αθροίζουμε μέτρα, αθροίζουμε κινήσεις με στόχο να δημιουργήσουμε ένα υποστηρικτικό περιβάλλον για να μπορέσει μία οικογένεια να αφαιρέσει βάρη από πάνω της, αν έχει 2 και 3 ή 4 παιδιά. Η φοροαπαλλαγή των μέτρων που ανακοινώσαμε αφορά όλες τις οικογένειες. Απλώς, αλλάζει ο τρόπος που φορολογούμε. Γιατί λέμε ότι είναι μεταρρύθμιση; Μετά από δεκαετίες στην Ελλάδα, αλλάζει ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η φορολογία. Θα γίνεται δηλαδή με το πόσα παιδιά έχει η κάθε οικογένεια».

Η οικονομία η μεγάλη ευκαιρία της χώρας

«Εγώ θα σας έλεγα ότι η οικονομία είναι η μεγάλη ευκαιρία της χώρας. Η χώρα αυτά τα χρόνια ήταν ένα συμπιεσμένο ελατήριο εν πολλοίς. Δείτε λίγο τι συνέβη τα δύσκολα χρόνια. Κάποτε η Ελλάδα... Ας κάνουμε μια σύγκριση. Πριν την οικονομική κρίση, όταν έμπαιναν οι ανατολικές χώρες στο ευρώ, η Ελλάδα είχε διπλάσιο κατά κεφαλήν ΑΕΠ από την Τσεχία. Δηλαδή, ο Έλληνας πολίτης ήταν διπλά πλούσιος από τον Τσέχο πολίτη το 2004. Σήμερα που μιλάμε, πέρυσι, με τα περσινά στοιχεία, η Τσεχία ήταν 30% πλουσιότερη ανά πολίτη σε σχέση με την Ελλάδα».

Η εποχή της αυταρέσκειας έχει τελειώσει – είμαστε στην εποχή της βελτίωσης

«Βήμα-βήμα, όροφο-όροφο θα χτίσουμε το νέο οικοδόμημα της χώρας. Υπάρχουν δυνατότητες, εγώ θα σας έλεγα ότι υπάρχουν τεράστιες. Το βλέπω δηλαδή και στις ξένες επενδύσεις, το μιλώ με ξένους επενδυτές, το βλέπω στις ελληνικές επιχειρηματίες, οι οποίες αρχίζουν να εξάγουν παραπάνω. Αυξάνονται οι επενδύσεις στην οικονομία μας. Δεν είμαστε ακόμη εκεί που μπορούμε.

Άρα, το ερώτημα είναι πώς θα φτάσουμε εκεί που θέλουμε. Θα φτάσουμε με σκληρή δουλειά, με τον μόνο διαθέσιμο τρόπο για να φτάσεις κάπου, και θα το κάνουμε βήμα-βήμα με σχέδιο, προσπαθώντας κάθε μέρα να γινόμαστε κι εμείς καλύτεροι, γιατί θα γίνουν και λάθη στη διαδρομή – η εποχή της αυταρέσκειας έχει τελειώσει – είμαστε στην εποχή της βελτίωσης και του να γινόμαστε κάθε μέρα καλύτεροι».