Κυρ. Πιερρακάκης στη Handelsblatt: Πρότυπο για την Ευρώπη το ελληνικό μοντέλο ενάντια στη φοροδιαφυγή

Στην προσπάθεια αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής στη χώρα μας μέσω της χρήσης της Τεχνητής Νοημοσύνης, αναφέρεται σε σημερινό της δημοσίευμα η γερμανική Handelsblatt.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά το δημοσίευμα, η φοροδιαφυγή αποτελεί από καιρό την αχίλλειο πτέρνα της ελληνικής οικονομίας. Θεωρείται μία από τις αιτίες της κρίσης του δημόσιου χρέους που σχεδόν οδήγησε τη χώρα σε χρεοκοπία τη δεκαετία του 2010.

Τώρα όμως, η κάποτε προβληματική χώρα όπως αναφέρει το γερμανικό μέσο, σημειώνει αξιοσημείωτες επιτυχίες στην καταπολέμηση της παραοικονομίας. Η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης (AI) διαδραματίζει κεντρικό ρόλο σε αυτό, σύμφωνα με τον Έλληνα υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκο Πιερακάκη: «Η χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής συμβαδίζει με τον ολοκληρωμένο ψηφιακό μετασχηματισμό της οικονομίας».

Η σημαντική αυτή εξέλιξη ήρθε με την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου ψηφιακού συστήματος αναφοράς, εξηγεί ο κ. Πιερακάκης μιλώντας στο γερμανικό μέσο: «Η ηλεκτρονική τιμολόγηση, τα ηλεκτρονικά λογιστικά βιβλία και οι αναφορές συναλλαγών παράγουν αξιόπιστα, υψηλής ποιότητας δεδομένα σε μεγάλη κλίμακα. Με βάση αυτά, οι φορολογικές αρχές μπορούν να χρησιμοποιήσουν προηγμένες μεθόδους ανάλυσης δεδομένων και εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης για να εντοπίσουν μοτίβα, να επισημάνουν ανωμαλίες και να δώσουν προτεραιότητα σε περιπτώσεις όπου ο κίνδυνος απάτης ή υποδήλωσης είναι υψηλότερος», λέει ο Πιερακάκης.

Όπως υπενθυμίζει η Handelsblatt, o 42χρονος σπούδασε πληροφορική στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και πολιτικές επιστήμες στο Χάρβαρντ και απέκτησε μεταπτυχιακό από το Τεχνολογικό Ινστιτούτο της Μασαχουσέτης (MIT). Το 2019, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τον διόρισε Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Εκεί, ο Πιερρακάκης ξεκίνησε, μεταξύ άλλων, την πλατφόρμα gov.gr, μέσω της οποίας οι πολίτες μπορούν πλέον να έχουν πρόσβαση σε περισσότερες από 2.500 κυβερνητικές υπηρεσίες ψηφιακά. Τον Μάρτιο του 2025, ο Πιερρακάκης μετακινήθηκε στην ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών, όπου τώρα αποκομίζει τους καρπούς της πρωτοβουλίας του για την ψηφιοποίηση.

«Μόνο τα τελευταία δύο χρόνια ανακτήσαμε 3,9 δισεκατομμύρια ευρώ μέσω μέτρων καταπολέμησης της φοροδιαφυγής», τονίζει ο κ. Πιερρακάκης. «Αυτό δεν είναι μόνο δημοσιονομικό όφελος, αλλά ένα "μέρισμα" που το επιστρέφουμε στους πολίτες με τη μορφή μειώσεων φόρων», προσθέτει.

Οι επιτυχίες στην καταπολέμηση της παραοικονομίας αποτυπώνονται κυρίως στα έσοδα από ΦΠΑ. Το λεγόμενο «κενό ΦΠΑ» -δηλαδή η διαφορά μεταξύ του ΦΠΑ που οφείλεται και αυτού που τελικά αποδίδεται- ήταν, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 34% το 2017. Το 2024 είχε μειωθεί μόλις στο 9%.

Κομβικό ρόλο παίζει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Δημιουργήθηκε το 2017 προκειμένου να καταστεί η φορολογική και τελωνειακή διοίκηση πιο ανεξάρτητη από πολιτικές παρεμβάσεις και να καταπολεμηθεί η διαφθορά. Η ΑΑΔΕ δεν υπάγεται στο υπουργείο Οικονομικών αλλά απευθείας στο Κοινοβούλιο.