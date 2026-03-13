Κυρ. Πιερρακάκης: Το παλιό αεροδρόμιο στο Ηράκλειο μπορεί να γίνει ένα νέο «μικρό Ελληνικό»

Την αβεβαιότητα που επικρατεί ως προς την εξέλιξη της τρέχουσας κρίσης υπογράμμισε ο Κυριάκος Πιερρακάκης, σημειώνοντας ότι δεν είναι δυνατόν να υπάρξει ασφαλής πρόβλεψη για την πορεία των εξελίξεων, παρά μόνο μια εκτίμηση ή ελπίδα για το πώς θα διαμορφωθεί το τοπίο.

Όπως ανέφερε, μιλώντας στο συνέδριο Greece Talks, που πραγματοποιείται στην Κρήτη, στο τελευταίο Eurogroup το κλίμα μεταβαλλόταν ακόμη και κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, καθώς επηρεαζόταν άμεσα από τις διακυμάνσεις στην τιμή του πετρελαίου.

Ο υπουργός επισήμανε ότι η σημερινή κρίση παρουσιάζει δύο βασικές ποιοτικές διαφορές σε σύγκριση με αντίστοιχες περιόδους αναταράξεων στο παρελθόν. Από τη μία πλευρά, όπως είπε, η Ελλάδα βρίσκεται πλέον σε αισθητά ισχυρότερη θέση, ενώ από την άλλη η Ευρώπη διαθέτει πλέον εμπειρία διαχείρισης κρίσεων έπειτα από τις δοκιμασίες των προηγούμενων ετών.

Αναφερόμενος στο ενδεχόμενο αύξησης των επιτοκίων, τόνισε ότι η ευρωπαϊκή πλευρά στηρίζει την πλήρη ανεξαρτησία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Παράλληλα, σημείωσε ότι η πρόβλεψη για τον πληθωρισμό διαμορφώνεται σήμερα στο 2,2%, εκτιμώντας ότι δεν υπάρχει λόγος να ανοίξει σε αυτή τη φάση συζήτηση για αλλαγές.

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης ξεκαθάρισε ότι η κυβέρνηση θα προχωρήσει σε παρεμβάσεις μόνο εφόσον αποδειχθεί ότι η κρίση έχει βαθιά και παρατεταμένα χαρακτηριστικά, διαμηνύοντας ότι «κανένας πολίτης και κανένα νοικοκυριό δεν θα μείνει μόνο του». Την ίδια στιγμή, επισήμανε ότι η χώρα κινείται εντός των δημοσιονομικών στόχων, το δημόσιο χρέος ακολουθεί καθοδική πορεία και η βελτιωμένη αυτή εικόνα αναγνωρίζεται πλέον και σε διεθνές επίπεδο.

Σε ό,τι αφορά την πορεία του τουρισμού, ο υπουργός εκτίμησε ότι το 2026 θα εξελιχθεί σε μια ιδιαίτερα θετική χρονιά. Όπως σημείωσε, τα τουριστικά έσοδα στην Κρήτη καταγράφουν σημαντική αύξηση, ενώ το νησί συμβάλλει περίπου κατά 20% στα συνολικά έσοδα του ελληνικού τουρισμού και κατά περίπου 5% στο ΑΕΠ της χώρας.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στα μεγάλα έργα υποδομών που βρίσκονται σε εξέλιξη στην Κρήτη, όπως ο Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης (ΒΟΑΚ) και το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλλι, επισημαίνοντας ότι εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικά περιθώρια για περαιτέρω ενίσχυση της αναπτυξιακής δυναμικής του νησιού. Στο πλαίσιο αυτό, στάθηκε και στη συζήτηση για την αξιοποίηση της έκτασης του παλιού αεροδρομίου «Καζαντζάκης», περίπου 2.000 στρεμμάτων, εκφράζοντας την άποψη ότι μπορεί να εξελιχθεί σε ένα «νέο Ελληνικό».

Ο υπουργός υπογράμμισε ακόμη ότι, μετά την αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και με τη χρήση όλων των διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων, μπορούν να προχωρήσουν σημαντικά έργα στο νησί. Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα ανέφερε τις φοιτητικές εστίες στην Κρήτη, οι οποίες υλοποιούνται μέσω Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ).

Τέλος, επισήμανε ότι η οικονομική δυναμική της Κρήτης δεν προέρχεται μόνο από τον τουρισμό, αλλά και από τη δραστηριότητα των επιχειρήσεων και την εξαγωγική της επίδοση. Όπως τόνισε, το ελληνικό τουριστικό προϊόν οφείλει να μετασχηματιστεί ώστε να λειτουργεί σε δωδεκάμηνη βάση και να μην περιορίζεται αποκλειστικά στη θερινή περίοδο.

Κλείνοντας, σημείωσε ότι όταν η Ελλάδα εισήλθε στην περίοδο της κρίσης οι εξαγωγές αντιστοιχούσαν περίπου στο 20% της οικονομίας, ενώ σήμερα υπερβαίνουν το 40%, με στόχο να προσεγγίσουν τον ευρωπαϊκό μέσο όρο που βρίσκεται στο 51%. Όπως υπογράμμισε, η αλλαγή του αναπτυξιακού μοντέλου δεν μπορεί να ολοκληρωθεί μέσα σε τέσσερα ή πέντε χρόνια, ωστόσο η μετάβαση έχει ήδη ξεκινήσει και συνεχίζεται.