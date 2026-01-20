Κυρ. Πιερρακάκης: Οι γεωπολιτικές προκλήσεις απαιτούν ταχύτητα στις θεσμικές αποφάσεις

Η Ευρώπη χρειάζεται «ενότητα, συντονισμό και ταχύτητα» για να αντιμετωπίσει τις γεωπολιτικές αναταράξεις και τις οικονομικές τους συνέπειες, τόνισε σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ ο υπουργός Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, λίγες ώρες μετά την πρώτη συνεδρίαση του Eurogroup υπό την προεδρία του.

Ο νέος πρόεδρος του Eurogroup αναφέρθηκε στις γεωπολιτικές προκλήσεις, στην αμυντική βιομηχανία, στη νέα δυναμική των ευρωπαϊκών αποφάσεων και στο ελληνικό δημοσιονομικό σχέδιο. Υπογράμμισε ότι η Ελλάδα στηρίζει την ευρωπαϊκή αντίδραση στις εξελίξεις «πάντα με βάση το διεθνές δίκαιο, την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα των κρατών».

Όσον αφορά στις διεθνείς εξελίξεις, ο κ. Πιερρακάκης τόνισε ότι «ως Ευρωπαίοι έχουμε συγκεκριμένα σημεία αναφοράς το διεθνές δίκαιο, την κυριαρχία, την εδαφική ακεραιότητα και είναι πάρα πολύ σημαντικό για εμάς να συνεχιστεί ο διάλογος», ακόμα προσέθεσε ότι το σημαντικό είναι να υπάρχει «ενότητα και συντονισμός όλων των ευρωπαϊκών χωρών».

Σχετικά με την ενίσχυση των αμυντικών δαπανών, επισήμανε ότι η επένδυση στην άμυνα και κυρίως στην αμυντική βιομηχανία «είναι αναγκαία και ωφέλιμη για την οικονομία, εφόσον γίνεται με στρατηγικό σχεδιασμό, οργανωμένη προσέγγιση και κοινές προμήθειες». Παράλληλα, χαρακτήρισε την αβεβαιότητα των αγορών ως κοινή ανησυχία, αλλά υπογράμμισε ότι η ορθή αξιοποίηση ευρωπαϊκών εργαλείων, όπως το Ταμείο SAFE των 150 δισ. ευρώ, «μπορεί να λειτουργήσει ως μοχλός ανάπτυξης».

Αναφερόμενος στη γρήγορη ολοκλήρωση του Eurogroup για την υποψηφιότητα του Κροάτη Μπόρις Βούτσιτς ως αντιπροέδρου της ΕΚΤ, επισήμανε ότι «οι ευρωπαϊκοί θεσμοί πρέπει να λειτουργούν ταχύτερα». Όπως πρόσθεσε, «δεν μπορεί να αντιμετωπίζουμε μεγάλες γεωπολιτικές προκλήσεις και ταυτόχρονα να καθυστερούμε σημαντικές θεσμικές αποφάσεις».

Για τα επόμενα βήματα της οικονομικής ενοποίησης, τόνισε ότι «η εμβάθυνση της Ενιαίας Αγοράς, η Ένωση Επενδύσεων και Αποταμιεύσεων και το ψηφιακό ευρώ αποτελούν κρίκους της ίδιας αλυσίδας που ενισχύει την ανάπτυξη και δημιουργεί ευκαιρίες για τους πολίτες». Επισήμανε δε ότι «όλα αυτά πρέπει να μεταφράζονται σε απτά αποτελέσματα και βελτίωση της καθημερινότητας».

«Αυτή είναι η αποστολή μας και αυτό είναι που και προσωπικά θα επιδιώξω στο Eurogroup κατά το επόμενο διάστημα είναι να μπορέσουμε να συντονίσουμε δηλαδή την γρήγορη εφαρμογή, τα αποτελέσματα, τις αποφάσεις εκείνες που θα κάνουν τη διαφορά», είπε για το ψηφιακό ευρώ.

Σχετικά με την ελληνική οικονομία, ο κ. Πιερρακάκης υπογράμμισε ότι εφαρμόζεται ήδη «η μεγαλύτερη μείωση φόρων της μεταπολίτευσης», η οποία «αυξάνει το διαθέσιμο εισόδημα όλων - δημοσίων υπαλλήλων, ιδιωτικού τομέα και ελεύθερων επαγγελματιών - και λαμβάνει υπόψη κοινωνικά και δημογραφικά κριτήρια, όπως η οικογενειακή κατάσταση και η ηλικία».

Όσον αφορά τις μελλοντικές κινήσεις, απέφυγε να προαναγγείλει νέες ελαφρύνσεις πριν από τη ΔΕΘ, τονίζοντας ότι ο δημοσιονομικός χώρος για το 2026 ανέρχεται στα 800 εκατ. ευρώ. Όπως εξήγησε, «τα μέτρα ανακοινώνονται όταν είναι ώριμα· η λέξη "να" υπερτερεί πάντα της λέξης "θα"».

Κλείνοντας, επισήμανε ότι στόχος του είναι «η μετατροπή των ευρωπαϊκών στρατηγικών σε απτά αποτελέσματα» και η «συνέχιση της πολιτικής φορολογικών μειώσεων με απόλυτη δημοσιονομική πειθαρχία».