Κυρ. Πιερρακάκης: Οι αποφάσεις του Eurogroup να έχουν άμεσο αποτύπωμα στη ζωή των πολιτών

Ως μεγάλη τιμή, αλλά και ταυτόχρονα μεγάλη ευθύνη χαρακτηρίζει ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης την ανάληψη της προεδρίας του Eurogroup, σημειώνοντας ότι για την Ελλάδα έχει «βαθύ συμβολισμό, καθώς η χώρα εδραιώνεται σε πρωταγωνιστικό ρόλο».

Ειδικότερα, σε άρθρο του στην εφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ», ο πρόεδρος του Eurogroup και υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, σημειώνει: «Η ανάληψη της Προεδρίας του Eurogroup αποτελεί μεγάλη τιμή, αλλά κυρίως μεγάλη ευθύνη. Σε μια περίοδο κατά την οποία η Ευρώπη δοκιμάζεται, το κοινό μας στοίχημα είναι περισσότερη οικονομική ασφάλεια, ισχυρότερη ανάπτυξη, κοινωνική συνοχή και στρατηγική αυτονομία σε έναν κόσμο που αλλάζει με ταχύτητα».

«Για την Ελλάδα, η σημερινή ημέρα έχει και έναν βαθύ συμβολισμό. Δέκα χρόνια μετά την κορύφωση της κρίσης χρέους, το κύμα της αμφισβήτησης και της δυσπιστίας, η χώρα μας εδραιώνεται σε πρωταγωνιστικό ρόλο», συμπληρώνει.

«Με δημοσιονομική αξιοπιστία, σταθερή ανάπτυξη, μείωση της ανεργίας και με την εμπιστοσύνη των εταίρων και των αγορών αποκατεστημένη. Πρόκειται για μια συλλογική δικαίωση των θυσιών του ελληνικού λαού και μιας πορείας που απέδειξε ότι οι κοινωνίες μπορούν, μέσα από δύσκολες επιλογές, να σταθούν ξανά όρθιες», προσθέτει ο υπουργός Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup.

Στο άρθρο του, επίσης, αναφέρει ότι η προεδρία του Eurogroup δεν είναι τίτλος κύρους.

«Είναι εργαλείο άσκησης πολιτικής. Θα εργαστούμε ώστε οι αποφάσεις του Eurogroup να έχουν άμεσο και πρακτικό αποτύπωμα στη ζωή των πολιτών: περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας, ουσιαστική πρόσβαση στη χρηματοδότηση για τις επιχειρήσεις, στήριξη της νέας γενιάς και μια Ευρώπη που εμπνέει εμπιστοσύνη και αισιοδοξία», υπογραμμίζει.

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης καταλήγει, επισημαίνοντας ότι «η Ελλάδα επέστρεψε. Συμμετέχει ενεργά στη διαμόρφωση των λύσεων για το κοινό ευρωπαϊκό μας μέλλον».