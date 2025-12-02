Κυρ. Πιερρακάκης: Η φάση ανάκαμψης από τη δημοσιονομική κρίση έχει τελειώσει, έχουμε εισέλθει σε φάση ανάπτυξης

Στον υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Γαλλία, αναφέρθηκε ο υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Nikkei.

«Η φάση ανάκαμψης (από τη δημοσιονομική κρίση) έχει τελειώσει. Έχουμε εισέλθει σε φάση ανάπτυξης», δήλωσε χαρακτηριστικά. Στο άρθρο της γιαπωνέζικης εφημερίδας γίνεται αναφορά στην αξιοπιστία που επανέκτησε η Ελλάδα μετά την οικονομική κρίση και σε σειρά ξένων επενδύσεων που γίνονται τα τελευταία χρόνια από τεχνολογικούς κολοσσούς.

Ο υπουργός Οικονομικών τόνισε ότι η δημοσιονομική εξυγίανση προχωρά σταθερά, προβλέποντας ότι η αναλογία χρέους προς ΑΕΠ θα μειωθεί κατά 7,7 ποσοστιαίες μονάδες από το 2025, στο 138,2% έως το 2026. Οι προσπάθειες για τη μείωση του χρέους θα συνεχιστούν για την επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης», σημείωσε.

Επισήμανε, επίσης, την ικανότητα καταπολέμησης της φοροδιαφυγής μέσω της ψηφιακής τεχνολογίας ως παράγοντα πίσω από τη δημοσιονομική ανάκαμψη. Εξέφρασε την πρόθεση για προώθηση του ψηφιακού μετασχηματισμού, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης στο μέλλον της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Η ψηφιοποίηση έχει οδηγήσει σε επενδύσεις από τις εταιρείες Big Tech, υπογράμμισε ο κ. Πιερρακάκης και υποστήριξε ότι από τότε που ανέλαβε τα καθήκοντά της η κυβέρνηση Μητσοτάκη το 2019, η πολιτική της κυβέρνησης να δίνει προτεραιότητα στις κατασκευές που βασίζονται στο cloud για τα κυβερνητικά και δημοτικά λειτουργικά συστήματα «έχει αυξήσει το ενδιαφέρον από (αμερικανικές) εταιρείες όπως η Microsoft, η Amazon και η Google».

Όσον αφορά τις μελλοντικές προκλήσεις, τόνισε την ανάγκη βελτίωσης της παραγωγικότητας, δηλώνοντας ότι η επέκταση της χρήσης της ψηφιακής τεχνολογίας θα ήταν επίσης ένα μέσο για την επίτευξη αυτής της βελτίωσης.

Αναφορικά με το brain drain που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της δημοσιονομικής κρίσης, εξέφρασε την αισιοδοξία του. «Η Ελλάδα είναι ένα μέρος όπου οι άνθρωποι μπορούν να αξιοποιήσουν τις επαγγελματικές τους δυνατότητες», είπε, απευθυνόμενος στους Έλληνες που συνεχίζουν να εργάζονται στο εξωτερικό.