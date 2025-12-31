Κυρ. Πιερρακάκης: Η ένταξη της Βουλγαρίας στην Ευρωζώνη ενισχύει το κοινό νόμισμα και τα κοινά οικονομικά θεμέλια της Ένωσης

Την ένταξη της Βουλγαρίας στην Ευρωζώνη από την 1η Ιανουαρίου 2026 χαιρετίζει με ανάρτησή του ο νέος πρόεδρος του Eurogroup και υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών της Ελλάδος, Κυριάκος Πιερρακάκης.

«Καλωσορίζω θερμά την ένταξη της Βουλγαρίας στη ζώνη του ευρώ. Από την 1η Ιανουαρίου 2026, η Βουλγαρία πρόκειται να γίνει το 21ο μέλος της Ευρωζώνης», αναφέρει στο συγχαρητήριο μήνυμά του ο κ. Πιερρακάκης, υπογραμμίζοντας ότι η ενσωμάτωση της Βουλγαρίας έρχεται χάρη στην διαρκή προσπάθεια της χώρας και σε μεταρρυθμίσεις.

Ο πρόεδρος του Eurogroup τονίζει ότι αυτό η ένταξη της Βουλγαρίας ως νέου κράτους-μέλους στη ζώνη του ευρώ «ενισχύει το κοινό μας νόμισμα και τα κοινά οικονομικά θεμέλια της Ένωσης σε μια πολύ κρίσιμη στιγμή για την Ευρώπη».

Σημειώνεται ότι, στη ζώνη του ευρώ εντάσσεται επίσημα την 1η Ιανουαρίου 2026 η Βουλγαρία, αποχαιρετώντας το εθνικό της νόμισμα, τη λέβα. Η μετάβαση αυτή συνοδεύεται από ενθουσιασμό στον επιχειρηματικό κλάδο αλλά και από έντονες ανησυχίες πολιτών για αυξήσεις τιμών και πολιτική αστάθεια.

Υιοθετώντας το ευρώ, η Βουλγαρία θα γίνει το 21ο κράτος-μέλος της ευρωζώνης, αφού πληροί τα κριτήρια ένταξης που αφορούν τον πληθωρισμό, το δημοσιονομικό έλλειμμα, το κόστος δανεισμού και τη σταθερότητα της συναλλαγματικής ισοτιμίας. Πρόκειται για την πρώτη ένταξη νέας χώρας μετά την Κροατία το 2023, ανεβάζοντας τον αριθμό των Ευρωπαίων που χρησιμοποιούν το ευρώ σε πάνω από 350 εκατομμύρια.