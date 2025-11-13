Κυρ. Πιερρακάκης: Η Ελλάδα είναι μια χώρα κατακτήσεων και εκκρεμοτήτων

«Η Ελλάδα είναι μια χώρα κατακτήσεων και εκκρεμοτήτων» και αυτό μας το υπενθυμίζει το βιβλίο του Αλέξη Πατέλη για την «Μεγάλη Επιστροφή» της Ελλάδας τα τελευταία χρόνια, όπως αναφέρει ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, ο οποίος παρευρέθηκε χθες στην παρουσίαση της έκδοσης, αμέσως μετά την ολοκλήρωση του Eurogroup στις Βρυξέλλες.

Η παρουσίαση έλαβε χώρα στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία της Ελλάδας στην ΕΕ, παρευρέθηκαν, επίσης, ο Μαργαρίτης Σχοινάς και ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Ελλάδας στην ΕΕ, Ιωάννης Βράιλας.

Όπως ο Κυρ. Πιερρακάκης αναφέρει σε ανάρτηση του σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, «το βιβλίο μάς υπενθυμίζει ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα κατακτήσεων και εκκρεμοτήτων. Όσα έχουμε πετύχει αποτελούν πλέον κεκτημένα». Ωστόσο, «τώρα, καλούμαστε να τρέξουμε ακόμα πιο γρήγορα για όσα πρέπει ακόμα να κάνουμε», συμπληρώνει.

Η ανάρτηση του Κυριάκου Πιερρακάκη:

«Χθες, αμέσως μετά την ολοκλήρωση του Eurogroup στις Βρυξέλλες, είχα τη χαρά να συμμετάσχω στην παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Πατέλη στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία της Ελλάδας στην ΕΕ μαζί με τον Μαργαρίτη Σχοινά και τον Μόνιμο Αντιπρόσωπό μας στην ΕΕ Ιωάννη Βράιλα.

Η ''Μεγάλη Επιστροφή'' της Ελλάδας τα τελευταία εξίμισι χρόνια ήταν μια πορεία μη αναμενόμενη, μια τεράστια αλλαγή που αποτυπώνει τη μεταρρυθμιστική βούληση του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας.

Αυτό που ξεχώρισα από το βιβλίο του φίλου Αλέξη ήταν η έμφαση στην προετοιμασία πριν από τις εκλογές του 2019: στη μελέτη, στη δημιουργία δικτύων, στην προετοιμασία νόμων και στις αλλαγές δομών της κρατικής μηχανής.

Το βιβλίο μάς υπενθυμίζει ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα κατακτήσεων και εκκρεμοτήτων. Όσα έχουμε πετύχει αποτελούν πλέον κεκτημένα. Τώρα, καλούμαστε να τρέξουμε ακόμα πιο γρήγορα για όσα πρέπει ακόμα να κάνουμε».