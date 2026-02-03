Κυρ. Πιερρακάκης για ΕΤΕπ: Καταλύτης στην πορεία ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας και σχέση στρατηγικής σύμπραξης

Στον σημαντικό ρόλο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) αναφέρθηκε σε ανάρτησή του ο Κυριάκος Πιερρακάκης.

«Μόνο τα τελευταία χρόνια θα ήθελα να αναφέρω η ΕΤΕπ έχει διαθέσει πάνω από 16 δισ. ευρώ σε επενδύσεις στη χώρα μας», τόνισε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, υπογραμμίζοντας πως η ΕΤΕπ είναι «καταλύτης στην πορεία ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας».

Αναλυτικά η ανάρτηση του κ. Πιερρακάκη:

Σταθερή ψήφος εμπιστοσύνης που αντανακλά αξιοπιστία, που αντανακλά κοινή στρατηγική. Με τη στήριξή της η Ελλάδα ενισχύει την ενεργειακή της θέση σε μια Ευρώπη που αναζητά ασφάλεια.

Επενδύει σε υποδομές οι οποίες δεν απαντούν μόνο στις απαιτήσεις του σήμερα, απαντούν στις ανάγκες των επόμενων δεκαετιών.

Διευρύνει το παραγωγικό της αποτύπωμα επενδύοντας σε τομείς που μέχρι πρότινος ήταν έξω από το βασικό πεδίο δραστηριότητας.

Αυτό σημαίνει πως η οικονομία μας δεν αφορά μόνο την οικονομία, αφορά τη θέση της χώρας σε έναν ευρύτερο ευρωπαϊκό καταμερισμό ρόλων».