Κυρ. Πιερρακάκης για 10ετές ομόλογο: Είναι η πιο πειστική απάντηση σε όσους αμφισβητούν την αξία της επενδυτικής βαθμίδας

Το γεγονός πως η έκδοση 10ετούς ομολόγου από το Ελληνικό Δημόσιο συγκέντρωσε προσφορές 49,5 δισ. ευρώ δεν έμεινε ασχολίαστο από τον Κυριάκο Πιερρακάκη.

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών σημείωσε σε ανάρτησή του πως «είναι η πιο πειστική απάντηση σε όσους αμφισβητούν την αξία της επενδυτικής βαθμίδας», υπογραμμίζοντας πως «την πράξη, σημαίνει χαμηλότερο κόστος δανεισμού για το κράτος, για τις επιχειρήσεις και τους πολίτες».

Αναλυτικά η ανάρτηση του κ. Πιερρακάκη:

Η έκδοση του νέου 10ετούς ομολόγου της Ελλάδας από τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους κατέρριψε πολλά ρεκόρ. Η χώρα δανείστηκε €4 δισ. με απόδοση 3,47%, έναντι 3,63% πέρυσι, την ώρα που τα ευρωπαϊκά επιτόκια αυξήθηκαν κατά περίπου 25 μονάδες βάσης.

Το ενδιαφέρον ήταν πρωτοφανές:

49,5 δισ. προσφορές,

330 επενδυτές

Το μεγαλύτερο βιβλίο προσφορών που έχει καταγραφεί ποτέ για ελληνική έκδοση.

Είναι η πιο πειστική απάντηση σε όσους αμφισβητούν την αξία της επενδυτικής βαθμίδας. Στην πράξη, σημαίνει χαμηλότερο κόστος δανεισμού για το κράτος, για τις επιχειρήσεις και τους πολίτες. Σημαίνει περισσότερη ανάπτυξη, σταθερότητα και ελπίδα.