Κυρ. Πιερρακάκης: Το 2026 μπορεί να ανοίξει νέους δρόμους για κάθε πολίτη και κάθε οικογένεια της Ελλάδας

Το μήνυμα πως το 2026 «μπορεί να ανοίξει νέους δρόμους για κάθε πολίτη, για κάθε οικογένεια» έστειλε την Τετάρτη ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, με ανάρτηση του στα social media.

Κάνοντας ανασκόπηση των πολιτικών που ακολουθήσε το ΥΠΕΘΟ και η κυβέρνηση, ο κ. Πιερρακάκης υποστήριξε πως το «2025 άφησε καθαρό αποτύπωμα στην ελληνική οικονομία». Παράλληλα, έκανε λόγο για «μεγάλες αλλαγές, που ήδη φέρνουν αποτελέσματα» και για «την εμπιστοσύνη που χτίζεται μέρα με τη μέρα».

Ακόμα, ο ίδιος μίλησε για τη σημασία που έχει για την Ελλάδα η εκλογή του στην προεδρία του Eurogroup.

Αναλυτικά, η ανάρτηση του κ. Πιερρακάκη: