Κυρ. Πιερρακάκης: Το 2025 πετύχαμε πολλά με συλλογική δουλειά - Όλοι μαζί θα ανταποκριθούμε στις προκλήσεις του 2026

Σε κλίμα αισιοδοξίας και συλλογικότητας πραγματοποιήθηκε η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για το 2026, από τον υπουργό Κυριάκο Πιερρακάκη.

Σε ανάρτησή του σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης ο κ. Πιερρακάκης υπογραμμίζει τα σημαντικά επιτεύγματα του 2025 και εκφράζει την πεποίθησή του για αντιμετώπιση των προκλήσεων της νέας χρονιάς.

«Περάσαμε πολλές μεταρρυθμίσεις, κάναμε πολλές αλλαγές, φέραμε ξένες επενδύσεις στην Ελλάδα», τόνισε ο Υπουργός Πιερρακάκης κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης. Όπως αναφέρει στην ανάρτησή του, «το 2025 πετύχαμε πολλά με συλλογική δουλειά. Όλοι μαζί θα ανταποκριθούμε στις προκλήσεις του 2026».

Στο βίντεο που συνοδεύει την ανάρτηση, ο υπουργός επισημαίνει: «Πράγματα που τα συζητούσαμε για πάρα πολλά χρόνια έγιναν πραγματικότητα χάρη στη συλλογική δουλειά αυτής της ομάδας. Από τη διεύρυνση των ορίων του εξωδικαστικού μέχρι ζητήματα τα οποία αφορούσαν την επένδυση της Euronext στο Χρηματιστήριο Αθηνών», ενώ αναφέρθηκε επίσης στη μεταρρύθμιση του φορολογικού συστήματος, ως την μεγαλύτερη φοροαπαλλαγή στη μεταπολίτευση.

Στο βίντεο αποτυπώνεται επίσης ο χαιρετισμός του αναπληρωτή υπουργού Νίκου Παπαθανάση, ο οποίος επισήμανε ότι «αυτό το οποίο κερδίζει είναι η ομάδα. Γενικά, μια αλυσίδα είναι τόσο δυνατή, όσο δυνατός είναι ο ασθενέστερος κρίκος».

Από την πλευρά του, ο υφυπουργός αρμόδιος για τη Φορολογία Γιώργος Κώτσηρας σημείωσε ότι «αναμφίβολα το 2026 είναι ένα έτος προκλήσεων. Είναι ένα έτος στο οποίο θα έχουμε πολλά πράγματα να κάνουμε».

Το φλουρί στην πίτα που έκοψε ο κ. Πιερρακάκης έπεσε στον εκπρόσωπο Τύπου του Υπουργείου, Όμηρο Τσάπαλο.

Η ανάρτηση του Κυρ. Πιερρακάκη: