Κυρ. Μητσοτάκης προς ΗΠΑ: Η Ελλάδα προσφέρει ευκαιρίες για υψηλή ανάπτυξη - Τα μηνύματα στους ξένους επενδυτές

Έμφαση στην ισχυρή συνεργασία της Ελλάδας με τις ΗΠΑ έδωσε τη Δευτέρα ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στο 27ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum.

Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα του, ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε πως «η Ελλάδα συνεχίζει να σημειώνει πρόοδο, με το να μετατρέπεται σε έναν ολοένα και πιο ελκυστικό επενδυτικό προορισμό» και πρόσθεσε τις διάφορες ευκαιρίες που δίνει η Ελλάδα για την προσέλκυση επενδύσεων από το εξωτερικό σε μια σειρά κλάδων της οικονομίας.

Στη συνέχεια, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στις ενεργειακές συμφωνίες που υπεγράφησαν τον Νοέμβριο μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ και υπογράμμισε πως «στενοί μας δεσμοί με τις Ηνωμένες Πολιτείες γίνονται όλο και πιο ισχυροί».

Στο τέλος του μηνύματος του, ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε την πολιτική σταθερότητα που έχει δημιουργηθεί επί της διακυβέρνησης της ΝΔ και είπε ακόμα πως «είμαι πεπεισμένος ότι το 2026 θα είναι μια ακόμα επιτυχημένη χρονιά για την ελληνική οικονομία στο σύνολό της, τις ξένες άμεσες επενδύσεις και βέβαια τις διμερείς σχέσεις Ελλάδας – ΗΠΑ».

Αναλυτικά, η παρέμβαση του πρωθυπουργού:

Με μεγάλη χαρά απευθύνομαι ενώπιον σας στο 27ο ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum. Μία συνάθροιση που με την πάροδο των ετών έχει εξελιχθεί σε μια σημαντική «γέφυρα» μεταξύ της Ελλάδας και της επενδυτικής κοινότητας των Ηνωμένων Πολιτειών.

Καθώς το 2025 πλησιάζει στο τέλος του, θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας μερικές σκέψεις μου για την κατάσταση της οικονομίας μας και τις προοπτικές της το νέο έτος. Η Ελλάδα συνεχίζει να σημειώνει πρόοδο, με το να μετατρέπεται σε έναν ολοένα και πιο ελκυστικό επενδυτικό προορισμό. Η χώρα μας προσφέρει ευκαιρίες για υψηλή ανάπτυξη, όπως καταδεικνύουν τα αποτελέσματα στις αγορές για όλες τις κατηγορίες ελληνικών επενδυτικών προϊόντων, προσφέρει δημοσιονομική σταθερότητα, έχει σαφή γεωπολιτικό προσανατολισμό και, φυσικά, τον πολύ σημαντικό παράγοντα της πολιτικής σταθερότητας.

Υπάρχουν εξαιρετικές επενδυτικές ευκαιρίες σε πολυάριθμους τομείς, από τους παραδοσιακούς, όπως ο τουρισμός, οι υπηρεσίες logistics, οι υποδομές και ο αγροδιατροφικός τομέας, μέχρι νέους τομείς, όπως η ενέργεια, η μεταποίηση, οι βιοεπιστήμες και φυσικά η τεχνολογία. Προσελκύουμε αυξανόμενους όγκους ξένων άμεσων και χρηματοοικονομικών επενδύσεων, επιβεβαιώνοντας την εντυπωσιακή ανάκαμψη της Ελλάδας από την κρίση και την αυξανόμενη ευημερία της.

Οι στενοί μας δεσμοί με τις Ηνωμένες Πολιτείες γίνονται όλο και πιο ισχυροί. Τον περασμένο μήνα είχαμε την ευκαιρία να υπογράψουμε στην Αθήνα συμφωνίες μεγάλης εμβέλειας στον τομέα της ενέργειας, που αφορούν τη διανομή αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου, αρχίζοντας από την Ελλάδα και προχωρώντας βόρεια σε πολλές χώρες της περιοχής, μέχρι και την Ουκρανία, καθώς και για την ερευνητική γεώτρηση στο Ιόνιο Πέλαγος, στο πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ ελληνικών και αμερικανικών εταιρειών ενέργειας. Οι συμφωνίες αυτές ενισχύουν περαιτέρω τους ήδη ισχυρούς δεσμούς μεταξύ των δύο χωρών μας και κατοχυρώνουν τη θέση της Ελλάδας ως ιδιαίτερα σημαντικής ενεργειακής πύλης και οικονομικού κόμβου για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη και πέραν αυτής.

Με βάσει τα υγιή οικονομικά μεγέθη και την πολιτική σταθερότητα που έχουμε δημιουργήσει κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησής μας, είμαι πεπεισμένος ότι το 2026 θα είναι μια ακόμα επιτυχημένη χρονιά για την ελληνική οικονομία στο σύνολό της, τις ξένες άμεσες επενδύσεις και βέβαια τις διμερείς σχέσεις Ελλάδας – ΗΠΑ.