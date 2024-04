Κρ. Λαγκάρντ: Αν δεν υπάρξει κάποιο σοκ, θα γίνει μείωση των επιτοκίων σύντομα

Μόνο κάποιο σοκ ή μια δυσάρεστη έκπληξη θα ανατρέψει την απόφαση της ΕΚΤ για μείωση των επιτοκίων τον Ιούνιο, αποκάλυψε η Κριστίν Λαγκάρντ.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Κριστίν Λαγκάρντ δήλωσε την Τρίτη ότι η κεντρική τράπεζα παραμένει σε τροχιά μείωσης των επιτοκίων στο κοντινό μέλλον, με την επιφύλαξη τυχόν κλυδωνισμών.

«Παρατηρούμε μια αποπληθωριστική διαδικασία που κινείται σύμφωνα με τις προσδοκίες μας», δήλωσε η Λαγκάρντ στο CNBC στο περιθώριο της Εαρινής Συνόδου του ΔΝΤ.

«Πρέπει απλώς να οικοδομήσουμε λίγο περισσότερη εμπιστοσύνη σε αυτή την αποπληθωριστική διαδικασία, αλλά αν κινείται σύμφωνα με τις προσδοκίες μας, αν δεν έχουμε κάποιο σημαντικό σοκ στην εξέλιξη, οδεύουμε προς μια στιγμή όπου θα πρέπει να μετριάσουμε τη νομισματική πολιτική», δήλωσε η Λαγκάρντ.

«Όπως είπα, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρξει κάποιο σοκ, θα έρθει η ώρα να μετριάσουμε την νομισματική πολιτική σε εύλογα σύντομο χρονικό διάστημα», πρόσθεσε.

Ερωτηθείσα εάν η μείωση των επιτοκίων τον Ιούνιο θα έχει συνέχεια, η Λαγκάρντ απάντησε: «Ήμουν εξαιρετικά σαφής σχετικά με αυτό και είπα συνειδητά ότι δεν δεσμευόμαστε εκ των προτέρων για οποιαδήποτε πορεία των επιτοκίων.Υπάρχει τεράστια αβεβαιότητα εκεί έξω. ... Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί σε αυτές τις εξελίξεις, πρέπει να εξετάσουμε τα δεδομένα, πρέπει να βγάλουμε συμπεράσματα από αυτά τα δεδομένα».

Τα σχόλιά της έρχονται λίγο αφότου η κεντρική τράπεζα έδωσε την πιο ξεκάθαρη μέχρι σήμερα ένδειξη ότι θα αρχίσει να μειώνει τα επιτόκια τον Ιούνιο.

Η ΕΚΤ διατήρησε την Πέμπτη τα επιτόκια σταθερά σε επίπεδο ρεκόρ για πέμπτη συνεχή συνεδρίαση, αλλά σηματοδότησε ότι το «πάγωμα» του πληθωρισμού σημαίνει ότι μπορεί να αρχίσει να τα περικόπτει σύντομα.





