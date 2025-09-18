Κοντά στα 80 δισ. ευρώ η αξία των δανείων που κατέχουν οι servicers στην Ελλάδα 

Τα επίπεδα των 80 δισ. ευρώ άγγιξε για το δεύτερο τρίμηνο του 2025 η αξία των δανείων του ιδιωτικού τομέα στην Ελλάδα που κατέχουν οι servicers (Εταιρίες Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις), σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε την Πέμπτη η Τράπεζα της Ελλάδος.

Σε τριμηνιαίο επίπεδο, η ονομαστική αξία των δανείων του ιδιωτικού τομέα του εσωτερικού, τα οποία διαχειρίζονται οι εγχώριες ΕΔΑΔΠ και έχουν μεταβιβαστεί σε εξειδικευμένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα του εξωτερικού, αυξήθηκε κατά 1,61 δισ. ευρώ.

Σημειώνεται πως τα στεγαστικά δάνεια φτάνουν στο 61% των υπό διαχείριση δανείων ιδιωτών, συνολικά στα 25,37 δισ. ευρώ.

Αναλυτικά, τα στοιχεία της ΤτΕ:

Δάνεια προς επιχειρήσεις

Η ονομαστική αξία των υπό διαχείριση επιχειρηματικών δανείων αυξήθηκε σε 27.961 εκατ. ευρώ στο τέλος του β΄ τριμήνου του 2025, από 27.631 εκατ. ευρώ στο τέλος του προηγούμενου τριμήνου.

Αναλυτικότερα, η ονομαστική αξία των δανείων προς τις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις (ΜΧΕ) αυξήθηκε κατά 330 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκε σε 27.930 εκατ. ευρώ στο τέλος του β΄ τριμήνου του 2025.

Από τα υπό διαχείριση δάνεια προς τις ΜΧΕ, ποσό 10.456 εκατ. ευρώ αφορά δάνεια προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ).

Η ονομαστική αξία των υπό διαχείριση δανείων προς λοιπά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα παρέμεινε αμετάβλητη στα 31 εκατ. ευρώ στο τέλος του β΄ τριμήνου του 2025.

Δάνεια προς ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και ατομικές επιχειρήσεις

Η ονομαστική αξία των υπό διαχείριση δανείων προς ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και ατομικές επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 161 εκατ. ευρώ έναντι του προηγούμενου τριμήνου και διαμορφώθηκε σε 9.778 εκατ. ευρώ στο τέλος του β΄ τριμήνου του 2025.

Δάνεια προς ιδιώτες και ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα

Η ονομαστική αξία των υπό διαχείριση δανείων προς ιδιώτες και ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα αυξήθηκε κατά 1.127 εκατ. ευρώ έναντι του προηγούμενου τριμήνου και διαμορφώθηκε σε 41.975 εκατ. ευρώ στο τέλος του β΄ τριμήνου του 2025.

Αναλυτικότερα, τα υπό διαχείριση καταναλωτικά δάνεια παρουσίασαν αύξηση κατά 250 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν σε 16.254 εκατ. ευρώ.

Τα υπό διαχείριση στεγαστικά δάνεια παρουσίασαν αύξηση κατά 844 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν σε 25.370 εκατ. ευρώ.

Πίνακας: Υπό διαχείριση δάνεια κατοίκων εσωτερικού από τις ΕΔΑΔΠ, η κυριότητα των οποίων έχει μεταβιβαστεί σε εταιρίες του εξωτερικού

(Ονομαστική αξία, υπόλοιπα τέλους περιόδου, σε εκατ. ευρώ)

Στα υπόλοιπα δεν περιλαμβάνονται τα ποσά των εξωλογιστικών τόκων και των διαγραφών από τα πιστωτικά ιδρύματα που μεταβίβασαν τα δάνεια.

Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μην συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποίησης.