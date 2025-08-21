Σημαντική άνοδο εμφάνισε το ποσό των χρημάτων που δαπάνησαν οι Έλληνες πολίτες για ταξίδι στο εξωτερικό το 2024, πλησιάζοντας τα 3 δισ. ευρώ παρά τη μείωση των διανυκτερεύσεων που έκαναν σε ξένες χώρες για το περσινό έτος.

Τα παραπάνω αναφέρονται -μεταξύ άλλων- στην έρευνα για την εξερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση από την Ελλάδα την περίοδο 2023-2024 που δημοσίευσε το Ινστιτούτο του ΣΕΤΕ (ΙΝΣΕΤΕ).

Όπως αναφέρεται στη μελέτη, ο εξερχόμενος τουρισμός από Ελλάδα εμφάνισε αύξηση αναχωρήσεων (+8%, από 6,2 εκατ. το 2023 σε 6,7 εκατ. το 2024) και πληρωμών (+15%, από €2,4 δισ. το 2023 σε €2,8 δισ. το 2024) παρά τη μείωση των διανυκτερεύσεων (-1%, από 34,9 εκατ. το 2023 σε 34,5 εκατ. το 2024).

Επίσης, οι πληρωμές κατέγραψαν νέες μέγιστες τιμές από την έναρξη της έρευνας συνόρων ενώ οι αναχωρήσεις και οι διανυκτερεύσεις υπολείπονται ακόμα των προ πανδημίας επιπέδων.

Η ταχύτερη ανάκαμψη των πληρωμών μπορεί να αποδοθεί αφενός στις πληθωριστικές πιέσεις που οδήγησαν το τουριστικό πακέτο σε υψηλότερα επίπεδα τιμών και αφετέρου στην στροφή των ταξιδιωτών από Βαλκανικούς προορισμούς σε προορισμούς της κεντρικής και της βόρειας Ευρώπης όπου η κατά κεφαλή δαπάνη είναι σημαντικά υψηλότερη.

Τα ταξίδια προς χώρες της ζώνης του ευρώ, σε σύγκριση με αυτά προς τις υπόλοιπες χώρες, κατέγραψαν υψηλές θετικές ποσοστιαίες μεταβολές σε όλα τα μεγέθη (αναχωρήσεις +15%,διανυκτερεύσεις +5%, πληρωμές

+19%) που είτε συμπαρέσυραν τα συνολικά μεγέθη σε αύξηση (αναχωρήσεις +8% και πληρωμές +15%) είτε σχεδόν κάλυψαν τις απώλειες (διανυκτερεύσεις -1%) των υπόλοιπων προορισμών.

Σε ό,τι αφορά τους δείκτες, παρά την μείωση που κατέγραψε η μέση διάρκεια παραμονής (ΜΔΠ) (-9%, από 5,6 διανυκτερεύσεις το 2023 σε 5,2 διανυκτερεύσεις το 2024), η μέση κατά κεφαλή δαπάνη (ΜΚΔ) εμφάνισε αύξηση (+7%, από €393 το 2023 σε €420 το 2024) λόγω της αναλογικά υψηλότερης αύξησης που σημείωσε η μεση διάρκεια διαμονής (ΜΔΔ) (+17%, από € 70 το 2023 σε € 81 το 2024).

Παρατηρούμε δηλαδή ότι η μείωση της διάρκειας παραμονής συνοδεύεται από αναλογικά υψηλότερη αύξηση της ημερήσιας δαπάνης που οδηγεί σε αύξηση της κατά κεφαλή δαπάνης.

Αυτό μπορεί να οφείλεται σε:

Αλλαγή των ταξιδιωτικών προτιμήσεων των κατοίκων Ελλάδας από τους όμορους χαμηλής τουριστικής δαπάνης προορισμούς (από 26% το 2023 σε 22% το 2024) στους παραδοσιακούς υψηλής τουριστικής δαπάνης προορισμούς (από 27% το 2023 σε 28% το 2024) που έχουν συγκριτικά σημαντικά υψηλότερη δαπάνη,

Αλλαγή των τουριστικών προτιμήσεων, με μείωση του μεριδίου για διακοπές σε φίλους και συγγενείς που έχουν υψηλή διάρκεια παραμονής και αύξηση του μεριδίου για διακοπές παραθερισμού που έχουν υψηλότερη τουριστική δαπάνη και τουρισμού πόλης που έχουν χαμηλότερη διάρκεια παραμονής.

Εδώ θα πρέπει να αναφέρουμε ότι η εποχικότητα του εξερχόμενου τουρισμού δεν εστιάζεται όπως στον εισερχόμενο τουρισμό στο 2ο και 3ο τρίμηνο κάθε έτους (78,0% των αφίξεων και 81,5% των εισπράξεων για το 2024) αλλά επιμερίζεται σχεδόν ισομερώς στα τέσσερα τρίμηνα του έτους, με εξαίρεση ίσως το 1ο τρίμηνο που υστερεί σε σύγκριση με τα υπόλοιπα τρίμηνα.

Παρόλα αυτά, το 2024, ήταν αξιοσημείωτη η αύξηση του μεριδίου του 1ου τριμήνου στις αναχωρήσεις (από 20% το 2023 σε 22% του συνόλου το 2024) και τις πληρωμές (από 18% το 2023 σε 20% το 2024), η αύξηση του 4ου τριμήνου στις διανυκτερεύσεις (από 22% το 2023 σε 25% το 2024%) και η μείωση των μεριδίων του 3ου τριμήνου στις αναχωρήσεις (από 28% το 2023 σε 25% το 2024), τις διανυκτερεύσεις (από 27% το 2023 σε 24% το 2024) και τις πληρωμές (από 29%

το 2023 σε 26% το 2024).

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί πως η ΜΚΔ, η ΜΔΔ και η ΜΔΠ του εξερχόμενου τουρισμού είναι κατά -27%, -9% και -20% χαμηλότερες από τα αντίστοιχα μεγέθη του εισερχόμενου τουρισμού στην Ελλάδα.