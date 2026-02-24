Κομισιόν: «Πράσινο φως» για ελληνικό πρόγραμμα 400 εκατ. ευρώ στην καθαρή βιομηχανία

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε ελληνικό καθεστώς κρατικών ενισχύσεων ύψους 400 εκατ. ευρώ για τη στήριξη στρατηγικών επενδύσεων που αυξάνουν τη μεταποιητική ικανότητα στον τομέα των καθαρών τεχνολογιών (cleantech), σύμφωνα με τους στόχους της Συμφωνίας για την Καθαρή Βιομηχανία.

Το μέτρο θα συμβάλει στη μετάβαση προς μια οικονομία μηδενικών καθαρών εκπομπών. Το καθεστώς εγκρίθηκε βάσει του Πλαισίου Κρατικών Ενισχύσεων για τη Συμφωνία Καθαρής Βιομηχανίας (CISAF), το οποίο υιοθετήθηκε από την Επιτροπή στις 25 Ιουνίου 2025, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Το ελληνικό μέτρο

Η Ελλάδα κοινοποίησε στην Επιτροπή καθεστώς ύψους 400 εκατ. ευρώ για τη στήριξη στρατηγικών επενδύσεων που αυξάνουν τη μεταποιητική ικανότητα στον τομέα των καθαρών τεχνολογιών, συμβάλλοντας στους στόχους της Συμφωνίας για την Καθαρή Βιομηχανία.

Σκοπός του καθεστώτος είναι η χορήγηση ενισχύσεων για επενδύσεις που αυξάνουν τη δυναμικότητα παραγωγής τεχνολογιών μηδενικών εκπομπών και των βασικών ειδικών συστατικών τους, όπως απαριθμούνται στο Παράρτημα II του CISAF, συμπεριλαμβανομένης της παραγωγής με χρήση δευτερογενών πρώτων υλών.

Επίσης, καλύπτεται η παραγωγή νέων ή ανακτημένων κρίσιμων πρώτων υλών που είναι αναγκαίες για την παραγωγή των τελικών προϊόντων ή των βασικών ειδικών συστατικών. Η ενίσχυση θα λάβει τη μορφή άμεσων επιχορηγήσεων και φορολογικών πλεονεκτημάτων.

Άμεσες επιχορηγήσεις και φορολογικά πλεονεκτήματα

Σημειώνεται ότι το μέτρο θα είναι ανοιχτό σε επιχειρήσεις σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια. Οι ενισχύσεις μπορούν να χορηγούνται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2030.

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το ελληνικό καθεστώς συνάδει με τους όρους που προβλέπονται στο CISAF. Ειδικότερα, η ενίσχυση θα λειτουργήσει ως κίνητρο για την παραγωγή καθαρών τεχνολογιών, καθώς και των βασικών ειδικών συστατικών τους και των σχετικών κρίσιμων πρώτων υλών.

Η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το ελληνικό καθεστώς είναι αναγκαίο, κατάλληλο και αναλογικό για την επιτάχυνση της μετάβασης προς μια οικονομία μηδενικών καθαρών εκπομπών και για τη διευκόλυνση της ανάπτυξης ορισμένων οικονομικών δραστηριοτήτων που είναι σημαντικές για την εφαρμογή της Συμφωνίας Καθαρής Βιομηχανίας. Αυτό συνάδει με το άρθρο 107 παράγραφος 3 στοιχείο (γ) της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με τους όρους που ορίζονται στο CISAF.

Σε αυτή τη βάση, η Επιτροπή ενέκρινε το μέτρο ενίσχυσης σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις.

Ιστορικό

Στις 25 Ιουνίου 2025, η Επιτροπή υιοθέτησε το CISAF με στόχο την προώθηση μέτρων στήριξης σε τομείς που είναι κρίσιμοι για τη μετάβαση προς μια οικονομία μηδενικών καθαρών εκπομπών, σύμφωνα με τη Συμφωνία Καθαρής Βιομηχανίας.

Το CISAF επιτρέπει τους ακόλουθους τύπους ενισχύσεων, οι οποίες μπορούν να χορηγούνται από τα κράτη μέλη έως τις 31 Δεκεμβρίου 2030, προκειμένου να επιταχυνθεί η πράσινη μετάβαση: