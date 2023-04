Κομισιόν: Το σχέδιο για τη βιωσιμότητα του χρέους - Η «τεχνική πορεία» για τις υπερχρεωμένες χώρες

Προτάσεις με γνώμονα τη βιωσιμότητα του χρέους και την προώθηση της χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης σε όλα τα κράτη μέλη μέσω μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων παρουσίασε σήμερα η Κομισιόν που επιχειρεί την «πιο ολοκληρωμένη μεταρρύθμιση των κανόνων οικονομικής διακυβέρνησης της ΕΕ μετά την οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση».

Πρακτικά, οι προτάσεις, όπως αναφέρεται και από τη σχετική ανακοίνωση, αντιμετωπίζουν τις ελλείψεις του ισχύοντος πλαισίου και ως εκ τούτου η Κομισιόν ζητεί την άμεση υιοθέτηση τους.

Common safeguards will apply to ensure debt sustainability.



Escape clauses will allow deviations from the expenditure targets in case of a severe economic downturn or of exceptional circumstances outside the control of an EU country with a major impact on public finances.