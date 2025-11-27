Κομισιόν: Κάμψη του οικονομικού κλίματος στην Ελλάδα τον Νοέμβριο 

Κάμψη εμφάνισε για τον Νοέμβριο στην Ελλάδα ο δείκτης του οικονομικού κλίματος που καταρτίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε την Πέμπτη η Κομισιόν.

Ειδικότερα, ο δείκτης οικονομικού κλίματος στη χώρα μας διαμορφώθηκε στις 106 μονάδες έναντι 107,5 μονάδων τον Οκτώβριο.

Ο δείκτης προσδοκιών για την απασχόληση ενισχύθηκε στις 113,5 μονάδες έναντι 113,1 μονάδων τον Οκτώβριο.

Στα επιμέρους στοιχεία, ο δείκτης εμπιστοσύνης στον κλάδο των κατασκευών σημείωσε άνοδο, φτάνοντας στις 14,9 μονάδες έναντι 10,3 μονάδων τον Οκτώβριο. Το λιανικό εμπόριο εμφάνισε επίσης βελτίωση, στις 7,8 μονάδες έναντι 4,8 μονάδων τον Οκτώβριο.

Αντίθετα, επιδείνωση παρουσίασε η καταναλωτική εμπιστοσύνη (στις -50,6 μονάδες έναντι -47,6 μονάδων τον Οκτώβριο).