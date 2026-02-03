Κόκκινα δάνεια: Στην Ολομέλεια του Αρείου Πάγου η απόφαση για τον υπολογισμό των τόκων

Την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου η πλήρης Ολομέλεια του Αρείου Πάγου, σε διάσκεψη κεκλεισμένων των θυρών, θα αποφασίσει για τον τρόπο υπολογισμού των τόκων των δανειοληπτών που έχουν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη και αντιμετωπίζουν προβλήματα εξόφλησης των δόσεων τους, λόγω του τρόπου υπολογισμού των τόκων.

Σύμφωνα με τον ΣΚΑΙ, ο αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου Σωτήρης Πλαστήρας, στην εισήγηση που θα κάνει κατά τη διάσκεψη της Ολομέλειας, θα ταχθεί υπέρ των δανειοληπτών. Ειδικότερα, θα εισηγηθεί ο υπολογισμός των οφειλόμενων τόκων για τα κόκκινα δάνεια να υπολογίζεται στη μηνιαία δόση τους και όχι στο σύνολο του ποσού.

Υπενθυμίζεται, ότι η υπόθεση είχε συζητηθεί στις 27 Φεβρουαρίου 2025 στην πλήρη (μεγάλη) Ολομέλεια του Αρείου Πάγου, με την παλαιά ηγεσία του Ανωτάτου Ποινικού Δικαστηρίου, δηλαδή με πρόεδρο την Ιωάννα Κλάπα και εισαγγελέα τη Γεωργία Αδειλίνη.

Τότε είχε συζητηθεί το προδικαστικό ερώτημα που απηύθυνε το Ειρηνοδικείο Ιωαννίνων αναφορικά με τη διχογνωμία που έχει ανακύψει από την έκδοση αλληλοσυγκρουόμενων αποφάσεων, σχετικά με τον τοκισμό των τοκοχρεολυτικών δόσεων των δανειοληπτών οφειλετών προς τα funds, που έχουν καθοριστεί με αποφάσεις των Ειρηνοδικείων στο πλαίσιο του νόμου Κατσέλη.

Τι υποστηρίζουν funds και δανειολήπτες

Συγκεκριμένα, από την πλευρά τους, τα funds (τράπεζες, εταιρείες διαχείρισης, κ.λπ.) υποστηρίζουν ότι το επιτόκιο των μηνιαίων δόσεων υπολογίζεται επί του συνόλου της οφειλής και όχι επί κάθε μηνιαίας δόσης, κάτι το οποίο έχει ως αποτέλεσμα η μηνιαία δόση του δανείου να υπερδιπλασιάζεται.

Από την άλλη πλευρά, οι δανειολήπτες υποστηρίζουν ότι η ορθή ερμηνεία του άρθρου 9 παρ. 2 του νόμου 3689/2010 (νόμος Κατσέλη), επιβάλλει το επιτόκιο να υπολογίζεται επί κάθε μηνιαίας δόσης, και όχι επί του κεφαλαίου.

Η τότε εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Γεωργία Αδειλίνη, είχε ταχθεί υπέρ των δανειοληπτών, εισηγούμενη να υπολογίζονται οι τόκοι στη μηνιαία δόση και όχι στο σύνολο της οφειλής.

Η διάσκεψη της δικασίμου στις 27 Φεβρουαρίου 2025 δεν πραγματοποιήθηκε, καθώς ο εισηγητής της υπόθεσης αντιμετώπισε θέματα υγείας, και θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Πέμπτη.