Η αύξηση των δασμών που επέβαλε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στις εισαγωγές, θα μπορούσε να μειώσει το εθνικό έλλειμμα κατά περίπου 4 τρισεκατομμύρια δολάρια την επόμενη δεκαετία, σύμφωνα με εκτιμήσεις του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κογκρέσου (CBO), όπως μεταδίδει το Reuters.

Εάν οι δασμοί διατηρηθούν και επεκταθούν σε διεθνές επίπεδο, τα επιπλέον έσοδα θα μπορούσαν να μειώσουν τα πρωτογενή ελλείμματα κατά 3,3 τρισεκατομμύρια δολάρια και να περιορίσουν τις δαπάνες για τόκους κατά 0,7 τρισεκατομμύρια δολάρια μέσα στα επόμενα δέκα χρόνια.

Παρά την πιθανή μείωση του ελλείμματος, οι τρέχοντες ανώτατοι δασμολογικοί συντελεστές δεν είναι εγγυημένοι, καθώς οι διαπραγματεύσεις με εμπορικούς εταίρους και οι διεθνείς νομικές προκλήσεις συνεχίζονται.

Οι αναλυτές επισημαίνουν ότι τα πρόσθετα έσοδα από τους δασμούς θα μπορούσαν να αντισταθμίσουν εν μέρει το έλλειμμα που προκάλεσε το πρόσφατο νομοσχέδιο των Ρεπουμπλικάνων για μείωση φόρων και αύξηση δαπανών.

Το ομοσπονδιακό χρέος των ΗΠΑ ανέρχεται σήμερα σε 37,18 τρισεκατομμύρια δολάρια και συνεχίζει να αυξάνεται, καθώς το Κογκρέσο εξουσιοδοτεί την κυβέρνηση να δαπανά περισσότερα από όσα εισπράττει, ανεξαρτήτως κυβέρνησης.

Η τελευταία ανάλυση του CBO αναθεωρεί προηγούμενες προβλέψεις του Ιουνίου, που εκτιμούσαν μείωση των πρωτογενών ελλειμμάτων κατά 2,5 τρισεκατομμύρια δολάρια και περιορισμό των δαπανών για τόκους κατά 500 δισεκατομμύρια δολάρια.

Σύμφωνα με την Oxford Economics, οι δασμοί των ΗΠΑ σε εισαγόμενα προϊόντα ανήλθαν κατά μέσο όρο σε 16,7% τον Αύγουστο, από 15,1% τον Ιούνιο, με συνολικά έσοδα άνω των 26 δισεκατομμυρίων δολαρίων για το τρέχον οικονομικό έτος - πολύ υψηλότερα από τα επίπεδα του προηγούμενου έτους.